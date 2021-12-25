ГК "Хлебные Инвестиции": инвестировано 4 млн евро в современную производственную линию

ГК “Хлебные Инвестиции”, один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции в Украине, открыли новую линию по производству ржано-пшеничных, заварных, овальных хлебов под торговой маркой “Царь Хлеб” на территории ООО “Первого Столичного хлебозавода” (с. Новые Петровцы, под Киевом).
Производственная мощность новой линии составляет более 14 тонн в день. Все процессы полностью автоматизированы, в производстве продукции участвует только 4 человека. Линия оснащена высокотехнологичным оборудованием: Gostol (Словения), Tecnopool (Италия), Hartmann (Германия).
Формы для расстойки теста изготавливаются из ротанга. Природный материал обеспечивает равномерное выстаивание, сохраняет тесто теплым и поглощает влагу – тем самым оптимально регулируется процесс расстойки для получения равномерной пористости и красивой хрустящей корочки.
В основе производства хлебов используется натуральная закваска, созревающая в специальном заквасочном отделении.
Подача сырья осуществляется с помощью автоматического дозировочного комплекса, обеспечивающего стабильную рецептуру хлебов.
Охлаждение и выстаивание готовой продукции перед упаковкой механизируется с помощью кулера, поддерживающего постоянную температуру и время выстаивания, что гарантирует высокое качество продукции для покупателя.
Комплекс автоматической нарезки хлеба компании Hartmann (Германия) позволяет нарезать как целое изделие, так и половинки без участия человеческого труда.
Сумма инвестиций в линию составила около 2 млн евро.
На линии выпускаются хлеба: Паланга, Белорусский, Покровский и новинка – Казацкий ТМ “Царь Хлеб”.
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