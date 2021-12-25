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В Украине к 2024 году обновят 24 тысячи километров дорог — Кубраков

В Украине к 2024 году обновят 24 тысячи километров дорог — Кубраков

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) до 2024 года обновит 24 тыс. км дорог государственного значения.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время форума «Большая стройка: Дороги и Мосты».

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«Если говорить о строительстве до 2024 года, то, как уже было сказано, планируется 24 тыс. км дорог. Мы это делаем и движемся уверенно в этом направлении», — сказал Кубраков.

Он отметил, что уже восстановлено 9156 км дорог государственного значения и за два года будет восстановлено еще 14 846 км

Глава Мининфраструктуры добавил, что также к 2024 году в Украине будут восстановлены 1400 мостов. Уже восстановлено 658 мостов, в планах — еще 742 сооружения. Также к 2024 году будет построен «Малый карпатский круг» протяженностью 640 км (уже построено 175 км) и 850 км дорог до государственной границы (уже построено 350 км).

По словам Кубракова, основными проектами на следующие два года станут: обновление 300 км трассы Киев — Одесса, строительство концессионного автобана Краковец — Львов — Броды — Ровно протяженностью 262 км и запуск первых проектов государственно-частного партнерства на 422 км дорог.

По материалам Укринформ
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