Салют на Новый год 2022: за сколько купить фейерверки в Украине

Чтобы получить незабываемые эмоции, украинцы часто скупают множество пиротехнических приспособлений, дополняя праздники цветными, световыми и звуковыми эффектами. Их стоимость бывает разная, это зависит от ряда характеристик.
Как пишет “Сегодня”, на рынке существует огромное количество пиротехнических приспособлений, цена за определенный вид может достигать до 36 тысяч гривен, а то и больше. Например:
Самой дорогой салютной установкой, которую нашли журналисты, оказался фейерверк на 600 залпов. Раньше его цена достигала 42 240 грн. Со скидкой можно приобрести за 36 748 грн.
Самые дешевые пиротехнические средства — хлопушки за 3 грн и бенгальские огни за 5 грн.
За данными Гостаможслужбы, на 2,07 млн долл. Украина закупилась фейерверков у Китая, остальные (11,2 тыс. долл.) — у Нидерландов.
В целом, за 11 месяцев 2021 года Украина уменьшила покупку фейерверков за рубежом на 14,05% — с 2,42 млн долл. в прошлом году до 2,08 млн дол.
Большинство фейерверков с приближением новогодних праздников импортировано за последние месяцы. Так, в августе импорт этого продукта составил 269,3 тыс. долл., в сентябре — 478,87 тыс. долл., в октябре — 514,36 тыс. долл., в ноябре — 480,53 тыс. долл..
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