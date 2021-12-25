Как зарабатывать при помощи смартфона

Современный человек всецело зависим от информационных технологий. Почти во всех сферах. Они влияют на его повседневную жизнь, определяют качество труда, быта, досуга, образа мышления.

Сегодня, не выходя из дома, можно посещать музеи и кинотеатры. Интернет дает нам возможность одинаково просто общаться как с людьми, которые находятся в соседней комнате, так и с теми, кто сейчас за тысячи километров.

С каждым годом все больше покупок совершается онлайн, потому что это удобно: выбрал, оплатил и указал адрес доставки. Не нужно никуда ехать. Даже тем, кто считает себя «старовером» и предпочитает онлайну обычные магазины, никуда не деться от информационных технологий. К примеру, не все знают, что современные ритейлеры используют системы, которые анализируют огромные массивы данных о предпочтениях покупателей и их передвижениях в магазинах. Искусственный интеллект подсказывает администраторам, в каких местах и на каких полках размещать те или иные товары, чтобы они лучше продавались.

Информационные технологии есть в быту, поскольку от них сегодня зависит снабжение наших жилищ электроэнергией и водой. Мы пользуемся ими, когда едем на авто, а умные системы управляют светофорами, равномерно распределяя городской трафик.

И, конечно, без них сегодня невозможно представить личные финансы. Чтобы перевести кому-то деньги, оплатить коммуналку или детсад, уже давно не нужно ехать в банк и выстаивать очередь в кассу. Все делается в пару свайпов на банковском мобильном приложении. То же касается инвестирования и торговли. Люди, привыкшие проводить свободное время с пользой, получая дополнительный доход, также могут пользоваться удобными, функциональными цифровыми решениями. Один из ярких примеров — популярная среди украинских трейдеров торговая площадка Binomo и ее мобильное приложение.

Трейдинг — вид занятости, который позволяет зарабатывать в любом месте и в любое время, без привязки к офису, рабочему графику. Во всем мире он считается одним из самых популярных способов получения дополнительного дохода. Для торговли нужны лишь доступ к интернету, ноутбук или телефон. А мобильное приложение от Binomo делает трейдинг максимально простым и доступным занятием. Торговать можно где угодно: лежа на пляже, стоя в очереди к кассе супермаркета, путешествуя в поезде или автобусе.

Скачать приложение Binomo можно на смартфон на базе Android (версии 5.0 и выше) или iOS (версии 8.0 и выше). Версии для обоих операционных систем порадуют трейдеров отличным юзабилити, удобным интерфейсом с большим числом необходимых индикаторов и отличной оптимизацией софта (программа очень лояльна к батарее вашего устройства). С его помощью можно быстро как пополнять счет, так и выводить прибыль на самые разные платежные системы, доступные жителям Украины: Visa, MasterCard и другие международные сервисы.

Новичкам даже без регистрации в приложении Binomo доступен демо-счет с виртуальной $1000. Он позволит освоить основные принципы торговли, протестировать различные стратегии, получить необходимые навыки для серьезной работы на площадке. Но если хотите получать не виртуальный, а реальный доход, то для этого нужна регистрация и верификация в системе.

Кроме того, площадка Binomo привлекает трейдеров низким порогом входа в трейдинг (от $10), бесплатным обучением, возможностью получить VIP-статус, который дает массу преимуществ: большее количество активов, которыми можно торговать, сокращенный срок вывода средств, возможность в некоторых случаях получать кешбэк, заключать безрисковые сделки и другие «плюшки». Как и на официальном сайте Binomo, в приложении постоянно проводятся различные акции и турниры.

Мобильное приложение от Binomo обеспечит трейдеру возможность работать из любой точки. Его эффективность могут подтвердить более миллиона пользователей этой площадки, которые успешно им пользуются и считают Binomo надежным партнером. Но нужно помнить о том, что программа в телефоне — лишь инструмент в руках трейдеров. Каждый торговец зарабатывает, используя только свои знания и навыки. Мобильный софт делает онлайн-трейдинг проще, но не избавляет от связанных с ним рисков. Но если подойти к этому занятию с умом, то эти риски будут минимальными.