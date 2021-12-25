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6,5 миллионов украинцев получили банковские карты в рамках «еПоддержки»

6,5 миллионов украинцев получили банковские карты в рамках «еПоддержки»

В рамках программы поддержки 6,5 млн украинцев получили банковские карты. На ее реализацию уже направлено 3 млрд грн.

Об этом заявила первый вице-премьер министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, в 2022 году программа будет модифицирована в соответствии с потребностями экономики. В частности, появится возможность для людей в возрасте 60+ покупать лекарства за полученные в рамках помощи средства.

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«С 19 декабря стартовала программа поддержки, направленная с одной стороны на помощь тем отраслям экономики, которые больше всего пострадали из-за карантинных ограничений, а с другой – на содействие вакцинации. Каждый, кто привился двумя дозами вакцины, имеет возможность через регистрацию в сервисе «Дія» получить от государства 1000 грн и потратить их на книги, посещение театра или кинотеатра, билеты на самолет или поезд, абонемент в фитнес-клуб. 6,5 млн украинцев уже получили банковские карты, 5,5 млн сформировали заявки и уже около 3 млрд грн направлено на реализацию программы», – подчеркнула Юлия Свириденко.

По ее словам, в следующем году программа будет усовершенствована.

«С января 2022 года программа поддержки будет модифицирована. Дадим возможность людям старше 60 лет направить средства на приобретение лекарств. Дальнейшее ее совершенствование будет зависеть от спроса, а также от того, какие отрасли будут нуждаться в государственной помощи. В будущем мы сможем легко подстроить ее под нужды экономики и новые вызовы. Это часть нашей новой экономической политики, в основе которой – стимулирование спроса через помощь людям», – сообщила Юлия Свириденко.

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По материалам Finance.UA
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