«Северный поток-2» будет готов к работе до конца 2021 года, - Новак

Вице-
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «ТАСС».
«Процесс сертификации „Северного потока-2“ может быть завершен в середине 2022 года. Газопровод будет готов к работе до конца этого года. Кабмин надеется, что газ может пойти в середине следующего года», — сказал Новак.
Отметим, в пятницу, 17 декабря началось заполнение газом второй нитки трубопровода «Северный поток-2».
Напомним, недавно в РФ назвали срок готовности обеих ниток «Северного потока-2» к запуску.
Добавим, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допускает, что российский газопровод «Северный поток-2» не запустится никогда, а лучший вариант для «Газпрома» — запуск осенью следующего года.
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