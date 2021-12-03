0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 88 0

«Северный поток-2» будет готов к работе до конца 2021 года, - Новак

«Северный поток-2» будет готов к работе до конца 2021 года, - Новак

Вице-премьер Р Ф Александр Новак заявил, что российский газопровод «Северный поток-2» будет готов к работе до конца этого года. А процесс его сертификации может быть завершен в середине 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «ТАСС».

«Процесс сертификации „Северного потока-2“ может быть завершен в середине 2022 года. Газопровод будет готов к работе до конца этого года. Кабмин надеется, что газ может пойти в середине следующего года», — сказал Новак.

Отметим, в пятницу, 17 декабря началось заполнение газом второй нитки трубопровода «Северный поток-2».

Напомним, недавно в РФ назвали срок готовности обеих ниток «Северного потока-2» к запуску.

Добавим, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допускает, что российский газопровод «Северный поток-2» не запустится никогда, а лучший вариант для «Газпрома» — запуск осенью следующего года.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.