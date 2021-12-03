«Северный поток-2» будет готов к работе до конца 2021 года, - Новак

Вице- премьер Р Ф Александр Новак заявил, что российский газопровод «Северный поток-2» будет готов к работе до конца этого года. А процесс его сертификации может быть завершен в середине 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «ТАСС».

«Процесс сертификации „Северного потока-2“ может быть завершен в середине 2022 года. Газопровод будет готов к работе до конца этого года. Кабмин надеется, что газ может пойти в середине следующего года», — сказал Новак.

Отметим, в пятницу, 17 декабря началось заполнение газом второй нитки трубопровода «Северный поток-2».

Напомним, недавно в РФ назвали срок готовности обеих ниток «Северного потока-2» к запуску.

Добавим, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допускает, что российский газопровод «Северный поток-2» не запустится никогда, а лучший вариант для «Газпрома» — запуск осенью следующего года.