За два года «Большой стройки» обновили 40% основной сети дорог – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря реализации программы «Большая стройка» на протяжении двух лет обновлено 40% основной сети дорог Украины.

Об этом он рассказал во время выступления на форуме «Большая стройка: дороги и мосты».

Читайте также: В Минфине рассказали, какую сумму в следующем году потратят на дороги

«Более 7 тысяч км дорог разного значения (построили. — Ред.) в этом году и почти 14 тысяч км дорог за два года программы „Большая стройка“. Обновлено и построено то, что мы видим из статистики, более 40% основной сети дорог Украины», — сказал Президент.

Также он проинформировал, что было обновлено и построено более 500 переходов и мостов по всей стране.

Зеленский подчеркнул, что в рамках «Большой стройки» для строительства дорог удалось привлечь государственные и международные средства.

Напомним, программа «Большая стройка» началась весной 2020 года по инициативе Президента Владимира Зеленского. Цель программы — построить в Украине качественную социальную инфраструктуру (школы, садики, больницы, спортивные объекты) и обновить дороги по всей стране.