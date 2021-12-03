Утвержден финплан аэропорта «Борисполь» на 2022 год

Кабинет министров утвердил финансовый план ГП «Международный аэропорт «Борисполь» на 2022 год.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Отмечается, что чистый доход от реализации продукции и услуг составит 4,495 млрд грн, кроме того, запланировано получить общий доход в 4,588 млрд грн.

Показатель чистой прибыли составит 450 млн гривен.

Капитальные инвестиции запланированы в размере 1,837 млрд грн. Выплаты в бюджеты всех уровней запланированы в размере 566 млн грн.

Напомним, в третьем квартале текущего года чистая прибыль ГП «Международный аэропорт Борисполь» составила 189 млн грн, что в 2,2 раза выше планового показателя.