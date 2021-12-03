Кабмин освободил некоторые магазины от обязанности устанавливать РРО

Правительство освободило предпринимателей, занимающихся розничной торговлей в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.
Соответствующее решение было принято 23 декабря на заседании Кабинета Министров.
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«Уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился. Расходы на приобретение РРО станут для них дополнительной финансовой нагрузкой, что возымеет негативные последствия для бизнеса. В то же время, использовать программные РРО, как альтернативу, не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным интернетом или его отсутствия в селах. Поэтому правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников, и предоставить им возможность не применять в своей деятельности РРО», — прокомментировала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.
Кто освобождается от обязательного применения РРО:
Напомним, согласно Налоговому кодексу Украины с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.
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