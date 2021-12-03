Кабмин освободил некоторые магазины от обязанности устанавливать РРО

Правительство освободило предпринимателей, занимающихся розничной торговлей в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.

Соответствующее решение было принято 23 декабря на заседании Кабинета Министров.

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«Уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился. Расходы на приобретение РРО станут для них дополнительной финансовой нагрузкой, что возымеет негативные последствия для бизнеса. В то же время, использовать программные РРО, как альтернативу, не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным интернетом или его отсутствия в селах. Поэтому правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников, и предоставить им возможность не применять в своей деятельности РРО», — прокомментировала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Кто освобождается от обязательного применения РРО:

субъекты хозяйствования, которые занимаются розничной торговлей на территории села товарами (кроме подакцизных товаров), при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной заработной платы).

Напомним, согласно Налоговому кодексу Украины с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.