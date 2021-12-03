Производители сладостей приостанавливают производство из-за цен на газ

Предприятия кондитерской отрасли вынуждены приостанавливать производство части ассортимента продукции из-за рекордного роста цен на газ.

Об этом сообщил президент ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк, передает пресс-служба объединения.

Он отметил, что 22 декабря цена газа на бирже уже пересекла предел в 73 тыс. грн за 1 тысячу кубометров. В этой связи часть компаний отрасли уже сообщили Ассоциации о планах полностью или частично сворачивать производство продукции.

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«Кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансировали на грани рентабельности из-за сверхвысоких цен на газ и роста стоимости всех других составляющих себестоимости продукции. Ведь стоимость газа в этом году росла ежемесячно», — отметил Балдынюк.

В частности, в январе стоимость газа составила 5,9 тыс. грн, а уже в прошлом месяце производители покупали газ в среднем по ценам около 40 тыс. гривен за тысячу кубометров, что делало производство многих видов продукции нерентабельным.

«В декабре поставщики предлагали газ 55 по тыс. гривен за тысячу кубометров, при которой реализовать произведенную продукцию по экономически обоснованным ценам уже было бы очень тяжело. А при стоимости газа для производственных нужд в 73 тыс. грн. за тысячу кубометров кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция будет невостребована ни на внутреннем, ни на внешних рынках», — пояснил Балдынюк.