В РФ сообщили, когда могут начать переговоры о дальнейшем транзите газа через Украину

В Москве заявили, что Россия готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину, когда она будет знать, «кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях».

Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Алексей Полищук в комментарии порталу «РИА Новости».

Полищук заявил, что «переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда есть четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в таком случае вторична».

Полищук утверждает, что вопрос транзита газа через Украину имеет исключительно коммерческий характер и что Киев преследует «политические цели», когда ставит вопрос о продлении договора до срока его истечения.

Напомним, 30 декабря 2019 года Нафтогаз и Газпром заключили контракт на транзит газа.

Контракт заключен на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет на тех же условиях.

Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год — 65 млрд кубометров газа. Следующие четыре года — 40 млрд.

29 ноября 2021 года глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Россия не хочет вести переговоры с Украиной о продлении соглашения о транзите газа в ЕС после 2024 года.