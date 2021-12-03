В РФ сообщили, когда могут начать переговоры о дальнейшем транзите газа через Украину

В Москве заявили, что Россия готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину, когда она будет знать, «кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях».
Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Алексей Полищук в комментарии порталу «РИА Новости».
Полищук заявил, что «переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда есть четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в таком случае вторична».
Полищук утверждает, что вопрос транзита газа через Украину имеет исключительно коммерческий характер и что Киев преследует «политические цели», когда ставит вопрос о продлении договора до срока его истечения.
Напомним, 30 декабря 2019 года Нафтогаз и Газпром заключили контракт на транзит газа.
Контракт заключен на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет на тех же условиях.
Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год — 65 млрд кубометров газа. Следующие четыре года — 40 млрд.
29 ноября 2021 года глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Россия не хочет вести переговоры с Украиной о продлении соглашения о транзите газа в ЕС после 2024 года.
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