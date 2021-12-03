0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 60 0

В РФ сообщили, когда могут начать переговоры о дальнейшем транзите газа через Украину

В РФ сообщили, когда могут начать переговоры о дальнейшем транзите газа через Украину

В Москве заявили, что Россия готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину, когда она будет знать, «кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях».

Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Алексей Полищук в комментарии порталу «РИА Новости».

Полищук заявил, что «переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда есть четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в таком случае вторична».

Полищук утверждает, что вопрос транзита газа через Украину имеет исключительно коммерческий характер и что Киев преследует «политические цели», когда ставит вопрос о продлении договора до срока его истечения.

Напомним, 30 декабря 2019 года Нафтогаз и Газпром заключили контракт на транзит газа.

Контракт заключен на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет на тех же условиях.

Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год — 65 млрд кубометров газа. Следующие четыре года — 40 млрд.

29 ноября 2021 года глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Россия не хочет вести переговоры с Украиной о продлении соглашения о транзите газа в ЕС после 2024 года.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.