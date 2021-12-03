Регулятор полгода не может дать monobank ответ о запуске криптокарты

Соучредитель банковского проекта monobank Олег Гороховский заявил, что Нацбанк Украины полгода не может дать ответа по запуску банком криптовалютной карты.

Об этом он заявил в интервью НВ Бизнес.

«Мы сказали, что дадим возможность нашим клиентам покупать криптовалюту через банк — и, что очень важно, только эту криптовалюту, купленную через банк, клиент сможет через банк продать. Мы сделали все в виде платформы, к которой могут подключиться все игроки, все банки», — рассказал Гороховский.

По его словам, эту схему в monobank описали НБУ и попросили регулятора сказать, соответствует ли она правилам регулятора.

«Мы попросили регулятора высказать свое мнение: как, по их мнению, описанная выше история с криптовалютой, ничего не нарушает? И вот мы ждем уже полгода ответа. Нам достаточно ответа, что эта схема не противоречит действующему законодательству. Хоть что-то, чтобы нам намекнули, что сразу ее не запретят», — добавил Гороховский.

По словам банкира, финмониторинг изучает партнера monobank в этом проекте.

«Кажется, не молчат… и молчат. Не то, чтобы это письмо попало в ящик — его активно изучают… и вроде бы оно выглядит конструктивно, но как-то очень долго», — добавил Гороховский.

Кто этот партнер, Гороховский раскрывать до запуска проекта отказался, добавив, что у этой криптобиржи — украинские корни, но у нее нет украинской лицензии.

Справка Finance.ua:

в августе сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил, что обратился к Национальному банку Украины с просьбой разрешить выпуск карты в биткоинах;