«Дія» запускает две новые функции

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что в приложении «Дія» запускаются две новые функции.

Как сообщает пресс-служба «Дія», это PhotoID и опрос.

«Дія никогда не стоит на месте! Разработали новые функции и приглашаем вас протестировать их, чтобы все работало как надо», — сказано в сообщении.

Как подключиться к тестированию:

перейти по ссылке и зарегистрироваться. Когда бета станет доступной, вам пришлют письмо с подробными инструкциями на email.

«Вы можете тестировать как одну новую возможность, так и обе. Однако обратите внимание, что для тестирования PhotoID у вас должен быть биометрический документ в Дія — ID-карта или загранпаспорт», — добавили в «Дія».

Справка Finance.ua:

в приложении государственных услуг Дія появится новая функция для защиты украинцев от мошенников. Речь идет о push-уведомлениях о проверке кредитной истории при открытии нового кредита;