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В каком случае могут отказать в госрегистрации ФЛП

В каком случае могут отказать в госрегистрации ФЛП

В Министерстве юстиции назвали случаи, когда могут отказать в госрегистрации ФЛП.

Основания, по которым может быть отказано в государственной регистрации ФЛП:

  • документы поданы лицом, не имеющим на это полномочий;
  • документы поданы ненадлежащему субъекту государственной регистрации;
  • имеются ограничения на занятие предпринимательской деятельностью, установленные законом;
  • в ЕГР содержатся сведения о судебном решении относительно запрета на проведение регистрационного действия;
  • наличие в ЕГР записи, что физическое лицо уже зарегистрировано как ФЛП;
  • не устранены основания для приостановления рассмотрения документов в течение установленного срока;
  • представленные документы противоречат требованиям законов Украины.

«Уведомление об отказе в проведении государственной регистрации должно содержать ссылку на конкретную норму законодательства с указанием, что именно нарушено при оформлении и подаче документов», — сообщают в Минюсте.

Отказ в государственной регистрации осуществляется в течение 24 часов после поступления документов, поданных для государственной регистрации, кроме выходных и праздничных дней.

После устранения причин, послуживших основанием для отказа в государственной регистрации, заявитель может повторно подать документы для государственной регистрации.

Справка Finance.ua:

  • зарегистрировать физическое лицо предпринимателем сегодня в Украине можно всего в несколько кликов;
  • по данным Опендатабот, в Украине уже несколько лет отмечается рост количества частных предпринимателей. В 2021 году численность ФЛП в стране выросла на 85 тыс. и достигла почти 2 млн. Это самые большие показатели за последние 5 лет.
По материалам Finance.UA
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