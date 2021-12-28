В каком случае могут отказать в госрегистрации ФЛП

В Министерстве юстиции назвали случаи, когда могут отказать в госрегистрации ФЛП.
Основания, по которым может быть отказано в государственной регистрации ФЛП:
«Уведомление об отказе в проведении государственной регистрации должно содержать ссылку на конкретную норму законодательства с указанием, что именно нарушено при оформлении и подаче документов», — сообщают в Минюсте.
Отказ в государственной регистрации осуществляется в течение 24 часов после поступления документов, поданных для государственной регистрации, кроме выходных и праздничных дней.
После устранения причин, послуживших основанием для отказа в государственной регистрации, заявитель может повторно подать документы для государственной регистрации.
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