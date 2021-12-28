В каком случае могут отказать в госрегистрации ФЛП

В Министерстве юстиции назвали случаи, когда могут отказать в госрегистрации ФЛП.

Основания, по которым может быть отказано в государственной регистрации ФЛП:

документы поданы лицом, не имеющим на это полномочий;

документы поданы ненадлежащему субъекту государственной регистрации;

имеются ограничения на занятие предпринимательской деятельностью, установленные законом;

в ЕГР содержатся сведения о судебном решении относительно запрета на проведение регистрационного действия;

содержатся сведения о судебном решении относительно запрета на проведение регистрационного действия; наличие в ЕГР записи, что физическое лицо уже зарегистрировано как ФЛП ;

записи, что физическое лицо уже зарегистрировано как ; не устранены основания для приостановления рассмотрения документов в течение установленного срока;

представленные документы противоречат требованиям законов Украины.

«Уведомление об отказе в проведении государственной регистрации должно содержать ссылку на конкретную норму законодательства с указанием, что именно нарушено при оформлении и подаче документов», — сообщают в Минюсте.

Отказ в государственной регистрации осуществляется в течение 24 часов после поступления документов, поданных для государственной регистрации, кроме выходных и праздничных дней.

После устранения причин, послуживших основанием для отказа в государственной регистрации, заявитель может повторно подать документы для государственной регистрации.

Справка Finance.ua:

зарегистрировать физическое лицо предпринимателем сегодня в Украине можно всего в несколько кликов;