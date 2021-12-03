Украинцы будут наблюдать за рынком земли онлайн

Министерство аграрной политики и продовольствия запустило интерактивный отчет по рынку купли-продажи земли сельхозназначения в режиме реального времени.
Об этом рассказал заместитель министра АПК по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Тарас Дзьоба.
«Сегодня рынок земли — это живой организм, который меняется ежедневно. Происходит постоянная динамика по изменению средней цены за 1 га с/х земли. ТОП лидеров среди регионов по количеству сделок также нестабилен: между областями идет постоянная конкуренция. Поэтому земельный мониторинг актуализируется ежедневно. И мы полностью открываем обществу все данные о земельных отношениях в режиме реального времени. Такая система уже давно представлена на сайте Госгеокадастра. Теперь в несколько модифицированном виде она есть и на сайте Минагрополитики», — отметил он.
Интерактивный отчет с обобщенными данными от Минагрополитики включает:
Благодаря этим данным можно, в частности, увидеть, насколько вариативна цена и как она отличается в тех или иных территориальных общинах.
Дзьоба подчеркнул, что сегодня на динамику рынка земли влияют прежде всего его участники.
«Мы ожидаем роста количества средних и малых сельхозпроизводителей, сектора переработки. Создания добавленной стоимости на селе, а также в аграрном секторе в целом. Уже в этом году аграрный сектор показывает наибольший процент роста по сравнению с другими отраслями экономики — 8%. И если украинцы в полной мере будут понимать, как использовать в свою пользу преимущества рынка земли, эта цифра будет только расти», — резюмировал он.
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