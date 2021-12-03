Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры

Ученые из Венского технического университета разработали транзистор, который позволит создать компьютеры нового поколения.

Об этом пишет Фокус со ссылкой на сайт Science Daily.

Традиционные кремниевые микросхемы, использующиеся в большинстве современных гаджетов, состоят из электронных компонентов, постоянно выполняющих одни и те же задачи.

Новые же транзисторы способны переключаться между разными типами логических функций, что открывает возможности для искусственного интеллекта, нейросетей, алгоритмов машинного обучения, логика которых предлагает больше двух значений (0 и 1).

Австрийские инженеры решили использовать вместо кремния германий, и получили «самый гибкий транзистор в мире». Особые свойства этого вещества помогли сделать прототип компонента с небывалыми характеристиками — оказалось, что дополнительный управляющий электрод может в корне изменить структуру компьютеров.

«Наш транзистор оснащен дополнительным управляющим электродом, который размещен на интерфейсах между германием и металлом. Он может динамически программировать функцию транзистора», — объяснил доктор Масиар Систани. — «С помощью управляющего электрода мы можем регулировать порог напряжения. Это дает возможность придать транзистору именно те свойства, которые нам нужны в данный момент».

Профессор Вальтер Вебер добавил, что обычно вычислительные возможности электроники зависят от количества транзисторов, каждый из которых имеет примитивные функции. 24 транзистора из германия заменяют 160 кремниевых. Таким образом увеличивается скорость работы и энергоэффективность устройств. Некоторые детали еще нуждаются в доработке, однако команда все равно считает свое изобретение «решающим прорывом» в электронике.

Исследователи отмечают, что новые транзисторы будут особенно полезны для систем искусственного интеллекта. Человеческий мозг работает благодаря динамически изменяющимся цепям между нервными клетками. Адаптивные транзисторы позволят целенаправленно изменять схемы процессоров прямо на кристалле.