Врачу – 10 тыс., а директору – 90 тыс.: кто и сколько получил за лечение COVID-пациентов

Счетная палата нашла многочисленные нарушения при выплате медперсоналу доплат в размере 300% от оклада.

Наибольшие суммы начислялись руководителям медучреждений, тогда как некоторые сотрудники вовсе не получили надбавок.

Так, в 2020 году доплаты, назначенные правительством для медработников за лечение COVID-пациентов, получили более 107 тыс. врачей и почти 218 тыс. представителей среднего медицинского персонала.

Всем врачам в течение сентября-декабря должны были доплачивать 70% должностного оклада, специалистам – 50% от минимальной зарплаты, младшим медицинским сестрам – 25%, но фактически большую часть доплат получали руководители медучреждений, указывает Счетная палата.

В целом для 43% всех получателей доплаты составили менее 9,8 тыс. грн, тогда как для 1% – более 179,5 тыс. грн. Всего девять из десяти наибольших выплат получали руководители заведений или заместители.

К примеру, директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней в среднем ежемесячно доплачивал себе до должностного оклада почти 90 тыс. грн. А замдиректора в Киевском городском роддоме №5 – 77 тыс. грн каждый месяц. Гендиректор Ивано-Франковского областного фтизиопульмонологического центра – более 66 тыс. грн.

Также аудиторы выявили и другие нарушения. Среди них – несвоевременные выплаты (доплаты в размере 300% от оклада начислялись с задержкой в два месяца), необоснованные начисления (значительная дифференциация в зависимости от должности) или заниженные размеры доплат.

Кроме того, персонал, который привлекался к работе с COVID-пациентами из-за нехватки медиков, например, санитары, так и не получил выплаты.