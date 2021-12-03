Что должно быть в автомобиле по закону

Садясь за руль, водитель всегда должен иметь с собой водительское удостоверение с соответствующей отрытой категорией; документ, подтверждающий регистрацию транспортного средства, которым управляет водитель, и прицепа, если такой есть в наличии во время проверки; полис обязательного страхования гражданской ответственности.
Об этом Finance.ua узнал от Адвоката права.
Вышеназванный перечень приведен в п. 2.1 ПДД и ст. 16 Закона Украины «О дорожном движении». Однако, во многих случаях подборка бумаг может быть шире:
В редакции Правил дорожного движения Украины в 2020 году страховой полис может быть как на бумажном, так и на электронном носителе — то есть в виде картинки на экране смартфона. Полицейский во время проверки сможет сам проверить его правильность в базе Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.
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