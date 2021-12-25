Renault и Geely будут вместе выпускать гибридные автомобили

Компании Renault и Geely в ближайшее время создадут в Южной Корее совместное предприятие, на котором будут выпускать гибридные автомобили. Так Geely сможет беспошлинно ввозить машины в США.
Совместное предприятие с китайской компанией Geely позволит французскому автогиганту укрепить свое положение в Азии, и в частности в Южной Корее.
Кроме того, Renault планирует вернуться на рынок Китая, откуда он ушел в прошлом году. Французы планируют продавать на китайском рынке гибридные машины под новым брендом. Этим новым брендом будут вместе управлять Renault и Geely.
Для Geely эта сделка выгодна потому, что она получит доступ к заводу Renault в Южной Корее. По слухам, китайцы хотят выпускать в Южной Корее кроссовер Lynk & Co 01 с бензиновыми двигателями и с гибридной силовой установкой.
Это позволит Geely начать продавать свои машины в США. Между США и Южной Кореей существует соглашение о свободной торговле.
Между тем, китайские автопроизводители, такие как Chery Automobile, отложили планы по продвижению в США из-за пандемии COVID-19 и напряженности между Китаем и США. Но, похоже, боссы Geely считают американский автомобильный рынок очень важным и все-таки хотят на него выйти.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налоговая амнистия: украинцам объяснили, придется ли доплачивать за старые квартирыВчера, 13:35 - 2786 14
В Раде зарегистрировали законопроект о добровольном воинском учете для женщинВчера, 15:14 - 641 7
Предприниматели сферы торговли массово регистрируют РРО — ГетманцевВчера, 13:54 - 2193 5
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)Позавчера, 15:10 - 533 3
Укрпочта планирует завершить установку новой системы обслуживания клиентов до конца 2022 годаВчера, 19:50 - 191 2
Кто может не уплачивать 1% в ПФУ при покупке недвижимостиВчера, 10:34 - 8040
Должна быть на руках у работника: стали известны новые правила ведения и хранения трудовых книжекВчера, 15:27 - 6996
Представлен совершенно новый Kia Carens 2022 в стиле Sportage и Soul за $20 000Вчера, 04:20 - 3087
Налоговая амнистия: украинцам объяснили, придется ли доплачивать за старые квартирыВчера, 13:35 - 2786 14
Предприниматели сферы торговли массово регистрируют РРО — ГетманцевВчера, 13:54 - 2193 5
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)Позавчера, 15:10 - 533 3
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1775 7
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2029
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2618 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2739