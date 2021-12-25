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Исследования Amazon свидетельствуют о разочаровании пользователей в умных колонках

Исследования Amazon свидетельствуют о разочаровании пользователей в умных колонках

Каждый праздничный сезон, начиная с 2015 года, компания Amazon продаёт огромное количество умных колонок с голосовым помощником Alexa.

Тем не менее проведённые компанией исследования показывают — устройства не способны удержать интерес пользователей уже в январе, а 15 % новых владельцев Alexa не пользуются устройствами уже через неделю.

По данным внутренних документов компании, полученных Bloomberg, в компании давно оценили препятствия для экспансии умных колонок. По прогнозам Amazon, подготовленным в прошлом году, в ближайшие несколько лет рынок умных колонок будет увеличиваться всего на 1,2 % ежегодно.

В Amazon утверждают, что полученные данные либо устарели, либо некорректны, и в компании настроены по поводу будущего Alexa так же оптимистично, как и всегда, причём доля Alexa на рынке продолжает расти и устройство используется в большем числе домохозяйств по всему миру, чем когда-либо раньше.

По данным Bloomberg, одним из главных барьеров на пути распространения колонок является обеспокоенность пользователей уровнем конфиденциальности — многие просто не желают говорить в присутствии подключённой к сети колонки, «сниппеты» разговоров с которой передаются в Amazon для последующей оценки. Ещё одна проблема — люди вообще не считают умные колонки особенно полезными.

Над Alexa-совместимыми моделями в Amazon работают более 10 000 человек, реализация проекта только в 2021 году будет стоить порядка $4,2 млрд. В 2018 году в Amazon считали, что в текущем компания будет терять по $5 на каждой проданной колонке, а в 2028 году компания начнёт получать прибыль по $2 с каждого проданного экземпляра благодаря росту спроса на сервисы Amazon.

В компании ищут способы обеспечить пользователям новые способы взаимодействия с Alexa, например — предложив устройства с дисплеями, наушники с поддержкой Alexa и приложения для автомобилей.

По материалам bloomberg.com
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