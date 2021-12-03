СБУ разоблачила самопровозглашенного «президента», который успел сформировать «теневое правительство»

В Днепре Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленника, который объявил себя «президентом» и сформировал «теневое правительство».

Об этом сообщает СБУ.

«Служба безопасности Украины продолжает комплексные меры по разоблачению участников подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. В Днепре разоблачили лидера антигосударственной организации так называемого «народовластия» на публичных призывах к свержению конституционного строя Украины», – говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленник призывал граждан Украины заменить «вновь созданными» действующие органы государственной власти. В частности, мужчина не исключал вариант насильственного свержения власти.

Установлено, что злоумышленник собирал единомышленников в рядах «всеукраинского национального конгресса» и вместе с ними формировал «теневое правительство».

На первом собрании фигурант добился избрания себя так называемым «президентом Украины». Другими решениями были назначены «глава Верховной Рады», «премьер-министр», «руководители силовых ведомств», а действующие государственные органы были признаны «террористическими структурами».



Фото: СБУ

По данным СБУ, самозванец пытался заручиться поддержкой ветеранов Антитеррористической операции на востоке Украины и операции Объединенных сил, а также действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины. Добиться этого он рассчитывал, закрепив за своими сторонниками первоочередным «распоряжением» право иметь огнестрельное оружие.

Правоохранители провели по адресу проживания злоумышленника обыски.

В результате были изъяты печати и бланки фейковых псевдоорганизаций, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также фейковые «распоряжения» и «дипломатические паспорта» «высших должностных лиц».



Фото: СБУ

Мужчине объявили подозрение по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие для установления причастности других лиц к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя.