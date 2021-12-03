0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 526 0

СБУ разоблачила самопровозглашенного «президента», который успел сформировать «теневое правительство»

СБУ разоблачила самопровозглашенного «президента», который успел сформировать «теневое правительство»

В Днепре Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленника, который объявил себя «президентом» и сформировал «теневое правительство».

Об этом сообщает СБУ.

«Служба безопасности Украины продолжает комплексные меры по разоблачению участников подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. В Днепре разоблачили лидера антигосударственной организации так называемого «народовластия» на публичных призывах к свержению конституционного строя Украины», – говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленник призывал граждан Украины заменить «вновь созданными» действующие органы государственной власти. В частности, мужчина не исключал вариант насильственного свержения власти.

Установлено, что злоумышленник собирал единомышленников в рядах «всеукраинского национального конгресса» и вместе с ними формировал «теневое правительство».

На первом собрании фигурант добился избрания себя так называемым «президентом Украины». Другими решениями были назначены «глава Верховной Рады», «премьер-министр», «руководители силовых ведомств», а действующие государственные органы были признаны «террористическими структурами».


Фото: СБУ

По данным СБУ, самозванец пытался заручиться поддержкой ветеранов Антитеррористической операции на востоке Украины и операции Объединенных сил, а также действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины. Добиться этого он рассчитывал, закрепив за своими сторонниками первоочередным «распоряжением» право иметь огнестрельное оружие.

Правоохранители провели по адресу проживания злоумышленника обыски.

В результате были изъяты печати и бланки фейковых псевдоорганизаций, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также фейковые «распоряжения» и «дипломатические паспорта» «высших должностных лиц».


Фото: СБУ

Мужчине объявили подозрение по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие для установления причастности других лиц к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.