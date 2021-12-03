Мазепа назвал рыночную цену «Большевика» в 4 миллиарда

Основатель и глава Concorde Capital Игорь Мазепа назвал 4 млрд грн настоящей рыночной ценой завода «Большевик», который продали за 1,4 млрд грн.

Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

Мазепа объяснил, в частности, отсутствие интереса международных инвесторов к другому объекту большой приватизации в Украине — «Объединенной горно-химической компании». Аукцион должен был состояться 20 декабря, однако в конце концов его перенесли в третий раз.

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Среди факторов он назвал действия власти, коррупцию в Украине и войну с Россией. Эти же факторы обусловили продажу «Первого киевского машиностроительного завода» (завод «Большевик») на аукционе за 1,4 млрд грн Василию Хмельницкому и Андрею Иванову.

«Если ты хочешь продать объект не за 50 миллионов долларов, а по рыночной цене в размере 150 миллионов, то надо иметь силу воли сделать этот актив понятнее: пойти в суд и доказать, что Хмельницкий сделал что-то не так», — рассказал Мазепа.

Напомним, 27 октября АО «Первый киевский машиностроительный завод» продали на аукционе за 1,429 млрд грн — его владельцем станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания.