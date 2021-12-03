Новые тарифы на воду в столице на 2022 год

НКРЭКУ скорректировала тариф на услуги водоснабжения и водоотведения для 45 водоканалов страны. В том числе и для столицы. Finance.ua узнал, как изменятся тарифы.
«НКРЭКУ на своем заседании приняла решение принять постановление „О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 года № 1141“ и установить Обществу тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2022 год в размере 30,384 грн/м³ с НДС», — сказано в сообщении «Киевводоканала».
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.
Читайте также: В Киеве снизили тарифы на отопление для некоторых категорий населения
В результате НКРЭКУ скорректировала тарифы для 45 предприятий, осуществляющих водоснабжение и водоотведение.
С чем это связано:
Новые тарифы. Установление НКРЭКУ тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение обусловит рост тарифов на 5,00 грн (с НДС) и составит в целом 30,38 грн за 1 м³ (в т. ч. НДС 5,06 грн), из них:
Расходы на среднестатистическую семью из 3 человек, которые в течение месяца потребляют в среднем 6,5 куб. м холодной воды вырастут на 32,50 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром остановил поставки газа через Польшу9 ч. назад - 2263 12
Налог на землю для селян: это благо, а не вымогательство, — Даниил Гетманцев10 ч. назад - 4974 5
Кредит Smart от Moneyveo – финансовый помощник в зимние праздники11 ч. назад - 197 5
В этом году собран рекордный за историю Украины урожай16 ч. назад - 1417 5
Насколько подорожали квартиры в Украине и Киеве за осень - исследование12 ч. назад - 1301 4
Первичные документы – не нужны: Гетманцев развеял популярные мифы о РРО5 ч. назад - 6194 1
Налог на землю для селян: это благо, а не вымогательство, — Даниил Гетманцев10 ч. назад - 4974 5
Газпром остановил поставки газа через Польшу9 ч. назад - 2263 12
Toyota остановит свои заводы на неопределенный срокВчера, 22:38 - 2238
Обмануть счетчик: в Днепре «изобретатели» придумали преступную схему на миллионы гривен5 ч. назад - 1549 3
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1702
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2245 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2347
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 630
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1934 1