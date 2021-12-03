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Новые тарифы на воду в столице на 2022 год

Новые тарифы на воду в столице на 2022 год

НКРЭКУ скорректировала тариф на услуги водоснабжения и водоотведения для 45 водоканалов страны. В том числе и для столицы. Finance.ua узнал, как изменятся тарифы.

«НКРЭКУ на своем заседании приняла решение принять постановление „О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 года № 1141“ и установить Обществу тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2022 год в размере 30,384 грн/м³ с НДС», — сказано в сообщении «Киевводоканала».

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

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В результате НКРЭКУ скорректировала тарифы для 45 предприятий, осуществляющих водоснабжение и водоотведение.

С чем это связано:

  • с увеличением расходов на электроэнергию;
  • увеличением затрат на теплоэнергию;
  • увеличением расходов на природный газ;
  • увеличением расходов на налоги и сборы в связи с подписанием Президентом 20.12.2021 Закона Украины «О внесении изменений в налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений»;

Новые тарифы. Установление НКРЭКУ тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение обусловит рост тарифов на 5,00 грн (с НДС) и составит в целом 30,38 грн за 1 м³ (в т. ч. НДС 5,06 грн), из них:

  • централизованное водоснабжение 16,164 грн/м³ с НДС;
  • централизованное водоотведение 14,22 грн/м³ с НДС.

Расходы на среднестатистическую семью из 3 человек, которые в течение месяца потребляют в среднем 6,5 куб. м холодной воды вырастут на 32,50 грн.

По материалам Finance.UA
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