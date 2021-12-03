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Важные особенности iPhone 14 и iPhone 15 - источник

Важные особенности iPhone 14 и iPhone 15 - источник

По данным отраслевого аналитика Мин-Чи Куо, Apple планирует значительно улучшить основные камеры iPhone следующих поколений. В своём отчёте инсайдер привёл некоторые характеристики будущих новинок, а также назвал сроки их выхода на рынок.

Согласно источнику, iPhone 14, презентация которого ожидается осенью 2022-го, будет оснащаться 48-мегапиксельной основной камерой.

Для сравнения, в iPhone 13 используются сенсоры с максимальным разрешением 12 Мп.

В 2023 году американская компания выпустит свой первый смартфон, основная камера которого получит перископный модуль с продвинутыми возможностями оптического зума.

В iPhone 14 также будет реализована поддержка записи видео в разрешении 8К.

Кроме того, Apple может повысить чувствительность матрицы основного датчика, что положительно скажется на съёмке в условиях недостаточной освещённости.

При этом аналитик Джефф Пу отмечает, что 48-мегапиксельный датчик появится только в модели iPhone 14 Pro, в то время как базовые версии смартфона будут по-прежнему поставляться с 12-мегапиксельными сенсорами.

По материалам 4PDA
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