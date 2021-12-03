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Ждут корабли: в Минэнерго рассказали, хватит ли Украине угля

Ждут корабли: в Минэнерго рассказали, хватит ли Украине угля

До конца года в Украину должны прибыть еще 4 корабля с 300 тыс. тонн угля.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал на пресс-конференции 21 декабря.

По его словам, в Украину уже поступило шесть судов — около 400 тыс. тонн угля. Запасы угля на украинских ТЭС за декабрь выросли на 15% благодаря импорту по морскому пути.

«Происходит системный импорт угля соответственно по морскому пути. Потому что из-за действий Российской Федерации, фактической блокады Украины был полностью остановлен транзит угля из Казахстана, который шел в Украину. Других путей, кроме морских, фактически нет. Правда, небольшое количество угля заходит из Польши», — сказал Галущенко.

Министр прогнозирует, что в декабре потребление будет на уровне 1,8 млн тонн угля, а поступления превысят 2 млн тонн, из которых — 1,5 млн тонн собственной добычи.

Запасы газа, по информации главы Минэнерго, превышают 15 миллиардов кубов.

По материалам ТСН
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