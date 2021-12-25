Итоги года: в Украине зарегистрировано меньше новых компаний, чем в 2020

По итогам 2021 года (1 января ‒ 15 декабря) в Украине зарегистрировано 37 975 новых компаний. Это почти на 1,4 тыс. меньше, чем в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные модуля “Анализ рынков” от YouControl. Как узнал Finance.ua, в течение этого года в Украине ежемесячно в среднем появилось на более 110 компаний меньше, чем в прошлом. В то же время динамика регистрации новых частных предпринимателей (ФЛП) противоположна ‒ рост более чем на 8%.

Статистика:

относительно двух последних лет, то в 2021 году, по сравнению с 2020-м, открыто на неполных 4% меньше компаний (коммерческих организационно-правовых форм) и на более 8% больше ФЛП ;

; если в прошлом году количество вновь созданных не превышало 247 518 физических лиц предпринимателей ( ФЛП ), то по состоянию на 15 декабря 2021 года было открыто 268 797 новых ФЛП . Что касается компаний, то количество открытых за год снизилось с почти 39,5 тыс. до 38 тыс.

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“Единственный весомый вывод, который можно сделать, взглянув на нынешнюю статистику темпов открытия нового бизнеса ‒ это то, что 2021 год не оправдал возложенных на него надежд как год бурного восстановления деловой активности. Наоборот, в результате нескольких мощных коронавирусных волн, усиления карантинных ограничений, инфляционного давления и отсутствия структурных реформ темпы экономического восстановления оказались вялыми”, – прокомментировал доктор экономических наук, финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк.



Инфографика: YouControl

Если посмотреть на количество зарегистрированных компаний в 2021 году помесячно, то наблюдается более или менее пропорциональная активность. Несколько больше новых компаний зарегистрировано за три месяца весны (10 749 юрлиц с коммерческой ОПФ) и три месяца осени (10 507 компаний).

Месяц, в котором было максимальное количество открытий юрлиц — апрель (4095 регистраций).

Самая низкая активность наблюдается зимой. Особенно на этом фоне выделяется декабрь ‒ всего 964 компании за 15 календарных дней.

В случае с физическими лицами предпринимателями ситуация другая. Больше всего новых предпринимателей в 2021 году зарегистрировано именно в летние месяцы ‒ 82 249 ФЛПов. Наименьшая активность наблюдается зимой ‒ 48 806 вновь. Как и в случае с юридическими лицами коммерческих ОПФ, декабрь демонстрирует самые низкие показатели. Всего 5 711 ФЛП за полмесяца.



Инфографика: YouControl