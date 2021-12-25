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Итоги года: в Украине зарегистрировано меньше новых компаний, чем в 2020

Итоги года: в Украине зарегистрировано меньше новых компаний, чем в 2020

По итогам 2021 года (1 января ‒ 15 декабря) в Украине зарегистрировано 37 975 новых компаний. Это почти на 1,4 тыс. меньше, чем в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные модуля “Анализ рынков” от YouControl. Как узнал Finance.ua, в течение этого года в Украине ежемесячно в среднем появилось на более 110 компаний меньше, чем в прошлом. В то же время динамика регистрации новых частных предпринимателей (ФЛП) противоположна ‒ рост более чем на 8%.

Статистика:

  • относительно двух последних лет, то в 2021 году, по сравнению с 2020-м, открыто на неполных 4% меньше компаний (коммерческих организационно-правовых форм) и на более 8% больше ФЛП;
  • если в прошлом году количество вновь созданных не превышало 247 518 физических лиц предпринимателей (ФЛП), то по состоянию на 15 декабря 2021 года было открыто 268 797 новых ФЛП. Что касается компаний, то количество открытых за год снизилось с почти 39,5 тыс. до 38 тыс.

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“Единственный весомый вывод, который можно сделать, взглянув на нынешнюю статистику темпов открытия нового бизнеса ‒ это то, что 2021 год не оправдал возложенных на него надежд как год бурного восстановления деловой активности. Наоборот, в результате нескольких мощных коронавирусных волн, усиления карантинных ограничений, инфляционного давления и отсутствия структурных реформ темпы экономического восстановления оказались вялыми”, – прокомментировал доктор экономических наук, финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк.


Инфографика: YouControl

Если посмотреть на количество зарегистрированных компаний в 2021 году помесячно, то наблюдается более или менее пропорциональная активность. Несколько больше новых компаний зарегистрировано за три месяца весны (10 749 юрлиц с коммерческой ОПФ) и три месяца осени (10 507 компаний).

Месяц, в котором было максимальное количество открытий юрлиц — апрель (4095 регистраций).

Самая низкая активность наблюдается зимой. Особенно на этом фоне выделяется декабрь ‒ всего 964 компании за 15 календарных дней.

В случае с физическими лицами предпринимателями ситуация другая. Больше всего новых предпринимателей в 2021 году зарегистрировано именно в летние месяцы ‒ 82 249 ФЛПов. Наименьшая активность наблюдается зимой ‒ 48 806 вновь. Как и в случае с юридическими лицами коммерческих ОПФ, декабрь демонстрирует самые низкие показатели. Всего 5 711 ФЛП за полмесяца.


Инфографика: YouControl

По материалам Finance.UA
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