Итоги года: в Украине зарегистрировано меньше новых компаний, чем в 2020

По итогам 2021 года (1 января ‒ 15 декабря) в Украине зарегистрировано 37 975 новых компаний. Это почти на 1,4 тыс. меньше, чем в прошлом году.
Об этом свидетельствуют данные модуля “Анализ рынков” от YouControl. Как узнал Finance.ua, в течение этого года в Украине ежемесячно в среднем появилось на более 110 компаний меньше, чем в прошлом. В то же время динамика регистрации новых частных предпринимателей (ФЛП) противоположна ‒ рост более чем на 8%.
Статистика:
Читайте также: В Украине зафиксировали рекордный рост количества ФЛП за последние 5 лет
“Единственный весомый вывод, который можно сделать, взглянув на нынешнюю статистику темпов открытия нового бизнеса ‒ это то, что 2021 год не оправдал возложенных на него надежд как год бурного восстановления деловой активности. Наоборот, в результате нескольких мощных коронавирусных волн, усиления карантинных ограничений, инфляционного давления и отсутствия структурных реформ темпы экономического восстановления оказались вялыми”, – прокомментировал доктор экономических наук, финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк.
Инфографика: YouControl
Если посмотреть на количество зарегистрированных компаний в 2021 году помесячно, то наблюдается более или менее пропорциональная активность. Несколько больше новых компаний зарегистрировано за три месяца весны (10 749 юрлиц с коммерческой ОПФ) и три месяца осени (10 507 компаний).
Месяц, в котором было максимальное количество открытий юрлиц — апрель (4095 регистраций).
Самая низкая активность наблюдается зимой. Особенно на этом фоне выделяется декабрь ‒ всего 964 компании за 15 календарных дней.
В случае с физическими лицами предпринимателями ситуация другая. Больше всего новых предпринимателей в 2021 году зарегистрировано именно в летние месяцы ‒ 82 249 ФЛПов. Наименьшая активность наблюдается зимой ‒ 48 806 вновь. Как и в случае с юридическими лицами коммерческих ОПФ, декабрь демонстрирует самые низкие показатели. Всего 5 711 ФЛП за полмесяца.
Инфографика: YouControl
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обладатели двойного гражданства смогут участвовать в выборах: закон ЗеленскогоВчера, 19:34 - 1154 28
В Украине средняя зарплата возросла более чем на 200 гривенВчера, 17:39 - 829 7
В Раде зарегистрировали законопроект о добровольном воинском учете для женщин5 ч. назад - 408 6
Налоговая амнистия: украинцам объяснили, придется ли доплачивать за старые квартиры7 ч. назад - 1941 5
Предприниматели сферы торговли массово регистрируют РРО — Гетманцев6 ч. назад - 1077 3
Кто может не уплачивать 1% в ПФУ при покупке недвижимости10 ч. назад - 6719
Должна быть на руках у работника: стали известны новые правила ведения и хранения трудовых книжек5 ч. назад - 3110
Представлен совершенно новый Kia Carens 2022 в стиле Sportage и Soul за $20 00016 ч. назад - 2136
Налоговая амнистия: украинцам объяснили, придется ли доплачивать за старые квартиры7 ч. назад - 1941 5
Топ-30 стран с наибольшим количеством украинских мигрантовВчера, 21:36 - 1851
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)Вчера, 15:10 - 457 1
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1737 6
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2016
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2606 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2719