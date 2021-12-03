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Налоговая амнистия: сколько надо будет заплатить с ценных бумаг

Налоговая амнистия: сколько надо будет заплатить с ценных бумаг

При декларировании ценных бумаг, а именно государственных ценных бумаг, украинцы могут выбрать ставку сбора из двух вариантов. Finance.ua узнал детали.

Какую ставку выбрать?

Как сообщает пресс-служба ГНС, сумма сбора с единоразового (специального) добровольного декларирования в отношении задекларированных объектов определяется путем применения базы для начисления сбора ставки 2,5 % по номинальной стоимости государственных облигаций Украины со сроком обращения более, чем 365 дней без права досрочного погашения.

Ценные бумаги должны быть приобретены декларантом в период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года до подачи декларации.

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В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 3 % с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

Государственные облигации Украины могут быть:

  • долгосрочными – со сроком обращения более пяти лет;
  • среднесрочными – со сроком обращения от одного до пяти лет;
  • краткосрочными – со сроком обращения до одного года.

Пунктом 2 Закона 3480 предусмотрено, что государственные облигации Украины делятся на облигации внутреннего государственного займа Украины и облигации внешних государственных займов Украины.

Следовательно, при приобретении декларантом среднесрочных и/или долгосрочных государственных облигаций Украины без права досрочного погашения, в период с 01 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года до подачи нулевой декларации, применяется ставка сбора в размере 2,5 %.

По материалам Finance.UA
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