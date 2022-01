Банкиры раскрыли основные новации 2022 года

В 2022 году реформирование банковской системы продолжится, и появятся новые продукты.

Об этом заявили банкиры и регулятор во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«В 2021 году были внесены изменения в закон о банках и банковской деятельности. И сейчас мы внедряем эти изменения: они больше касаются корпоративного управления, коллективной пригодности, вопросов аудита», — заявил заместитель главы НБУ Ярослав Матузка.

На небанковском рынке приняты новые законы о страховании, кредитных союзах, финансовых услугах. «Есть план по внедрению этих законов, которое будет длиться полтора-два года. Актуальным для нас и общества является присоединение кредитных союзов к системе гарантирования», — сказал он.

Актуальными Ярослав Матузка также считает вопрос о появлении в банках буферов капитала.

«Ожидается, что до марта НБУ обнародует соответствующий график», — рассказал заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.

«Планируется также применение новых требований по учету весов минимального размера операционного риска, которые тоже будут влиять на капитал, — отметил Артур Загородников. — И еще хочу напомнить, что в 2022 году планируется введение новых требований к консолидированной, субконсолидированной и статистической отчетности банков».

Первый заместитель председателя правления Таскомбанка Сергей Холод считает, что принятый закон о платежных сервисах закладывает фундамент развития этой сферы в следующем году. «В августе 2022 года мы увидим начало open banking, который откроет еще больше сервисов, конкуренцию на рынке и даст возможность играть на рынке финансовых и банковских услуг и финансовым компаниям, и финтех-компаниям», — сказал он.

Ожидается запуск новых проектов на блокчейне, подобных инициативе самого Таскомбанка. «В следующем году появятся продукты, которые будут предлагать элементы электронных денег, базирующиеся на элементах блокчейна», — прогнозирует Сергей Холод. А дальше лишь один шаг к появлению гривневых стейблкоинов: «Если у нас появится стейблкоин, привязанный к гривне, это будет соответствующий токен, который будет использоваться для расчетов в рамках законодательства об электронных деньгах».

Подобные инициативы можно будет отработать под наблюдением НБУ. «Продолжится создание полноценной финтех-экосистемы. Sandbox или регуляторная песочница, я надеюсь, заработает с 2022 года. Она предусматривает возможность тестировать новые сервисы в ограниченной среде без риска нарушения финансового законодательства и в безопасности», — пояснил Артур Загородников.

Некоторые инновации являются ответом на изменения на рынке. «Ранее ПриватБанк показал Tap to Phone. Это продукт-ответ потому, что предприниматели должны максимально выходить в „белую“. Третья группа ФЛП должна подумать о РРО и замене терминала, который неудобен и трудоемок. Думаю, нам следует ожидать не только Tap to Phone, но и микс на Android технологии Tap to Phone и РРО. Это неизбежный путь эволюции», — рассказал генеральный менеджер SupplierPlus Алексей Анипер.

Диджитализация охватит и корпоративный сегмент. «Эра диджитала и оцифровки финансовых услуг уже началась, частично ее подтолкнул ковид. И мы уже совсем не удивлены электронным онбордингом физических лиц. Думаю, нам нужно ждать диджитал KYC-onbording для юрлиц. И как логическое развитие этих процессов, мы должны ждать и факторинг на основе структурированных юридически значимых документов. И, безусловно, за этим придет электронный экспортный цифровой факторинг. Это те продукты, которые должны прийти в 2022-м», — считает он.