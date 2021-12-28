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Рейтинг самых надежных автомобилей современности

Рейтинг самых надежных автомобилей современности

Американские эксперты опубликовали рейтинг надежности моделей с ДВС, передает «Твоя машина».

В рамках исследования были опрошены владельцы машин – у них узнавали о поломках за последний год. Все неисправности поделили на 17 категорий, а марки и модели оценили определенным количеством баллов от 0 до 100.

Лучшие марки:

  • 1. Lexus – 76 баллов;
  • 2. Mazda – 75;
  • 3. Toyota – 71;
  • 4. Infiniti – 69;
  • 5. Buick – 66;
  • 6. Honda – 66;
  • 7. Subaru – 66;
  • 8. Acura – 64;
  • 9. Nissan – 63;
  • 10. Mini – 60.

Лучшие модели:

  • Lexus GX – 100 баллов;
  • Kia Niro EV – 95;
  • Toyota Prius – 91-93

Эксперты отметили, что лучше всего себя показали азиатские модели – их результат составил 62 балла. А вот автомобили европейского и американского производства получили только 44 и 42 балла. Если рассматривать сегменты, то больше всего баллов набрали седаны, универсалы, купе и кабриолеты – по 57 баллов. Внедорожники и кроссоверы получили по 50 баллов, а пикапы и минивэны – по 43.

Аутсайдерами стали Chevrolet Bolt, Hyundai Santa Fe и Jeep Gladiator.

По материалам Твоя машина
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