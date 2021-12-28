Рейтинг самых надежных автомобилей современности

Американские эксперты опубликовали рейтинг надежности моделей с ДВС, передает «Твоя машина».
В рамках исследования были опрошены владельцы машин – у них узнавали о поломках за последний год. Все неисправности поделили на 17 категорий, а марки и модели оценили определенным количеством баллов от 0 до 100.
Лучшие марки:
Лучшие модели:
Эксперты отметили, что лучше всего себя показали азиатские модели – их результат составил 62 балла. А вот автомобили европейского и американского производства получили только 44 и 42 балла. Если рассматривать сегменты, то больше всего баллов набрали седаны, универсалы, купе и кабриолеты – по 57 баллов. Внедорожники и кроссоверы получили по 50 баллов, а пикапы и минивэны – по 43.
Аутсайдерами стали Chevrolet Bolt, Hyundai Santa Fe и Jeep Gladiator.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Платежки за отопление в многоэтажках можно уменьшить в два раза - экспертВчера, 09:29 - 6599 116
«Фальшивые деньги»: миллиардер посоветовал избегать фиата и переходить на BTCПозавчера, 21:22 - 3802 11
Квартира для сдачи в аренду: на что обратить вниманиеПозавчера, 16:03 - 5008 6
Как оплатить товар, если стоимость на ценнике и на кассе отличаетсяВчера, 13:36 - 2604 5
Как отличается стоимость продовольственной корзины в Украине и ПольшеВчера, 11:18 - 1524 5
Обязан ли водитель иметь при себе водительское удостоверение в бумажном видеВчера, 19:18 - 7816
Платежки за отопление в многоэтажках можно уменьшить в два раза - экспертВчера, 09:29 - 6599 116
Сколько украинцев имеют сбережения и в чем их хранят (инфографика)Вчера, 14:08 - 6295 2
Уоррен Баффет посоветовал, куда вкладывать деньги в условиях инфляцииВчера, 16:13 - 3941
В Украине изменился размер сбора при первой регистрации автомобиляВчера, 13:03 - 3035
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 608 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1568 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2376 10
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2369
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 3025 4