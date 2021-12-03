«Более 1000 км без подзарядки» в реальности превращаются в 500 км: испытание GAC Aion LX Plus

В конце ноября компания GAC Group представила свой новый электромобиль GAC Aion LX Plus, который обещает впечатляющую дальность хода — более 1000 километров.
Китайское издание получило в своё распоряжение GAC Aion LX Plus и провела реальные испытания дальности хода. Автомобиль оснащён большой литиевой аккумуляторной батареей ёмкостью 144,4 кВт•ч. Изготовлена по собственной технологии GAC с использованием эластичных листов, что также делает её на 20% меньше и на 14% легче обычных батарей. Плотность энергии составляет 205 Вт•ч/кг. Aion LX Plus оснащён двумя электродвигателями, которые передают мощность 725 л.с. на все четыре колеса через двухступенчатую коробку передач. Благодаря этому GAC Aion LX Plus способен разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды.
Первое испытание проводилось в пригороде Шанхая, при этом водитель сохранял скоростной режим от 60 до 80 км/ч на протяжении всей поездки. После почти 24 часов непрерывных испытаний автомобиль реально смог проехать около 1000 км.
Однако для электромобилей наиболее энергоемкими условиями являются не тихие городские районы, а скоростные шоссе. Чтобы проверить выносливость автомобиля, был проведён и второй тест. После полной зарядки автомобиля его вывели на трассу. При этом температура воздуха составляла 12 °C, а кондиционер был установлен на 24 °C. В ходе этого теста водитель старался держать скорость около 120 км/ч.
В итоге после 5 часов и 16 минут непрерывной езды ёмкость аккумуляторной батареи автомобиля снизилась с 97% до 2%. Пробег составил 518 км, средняя скорость — 99,86 км / ч, а потребление энергии – 24,8 кВт•ч на 100 км.
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