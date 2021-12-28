Стало известно, на каких автомобилях в Украине чаще всего нарушали ПДД в 2021 году

Штрафы UA обнародовали статистику, на каких автомобилях в Украине чаще всего нарушали ПДД. Finance.ua узнал, кто на первом месте.

Сервис Штрафы UА, позволяющий водителям оплачивать штрафы в онлайн-режиме, обнародовал статистику автомобилей, на которых в 2021 году чаще всего нарушали Правила дорожного движения.

Выборка сделана на основе данных по автомобилям, водители которых для оплаты штрафов воспользовались данным сервисом.

Интересно, что самыми злостными нарушителями оказались вовсе не премиальные автомобили, которые, по расхожему мнению, часто ездят с нарушениями правил. Лидер по количеству штрафов – немецкая марка Volkswagen с 33,7 тыс. штрафов.

На втором и третьем местах с большим отставанием – Toyota и Renault (23 051 и 21 782 штрафа соответственно). Также в Топ-5 нарушителей Mercedes-Benz и Skoda.

Топ-5 марок автомобилей, которые чаще всего нарушали ПДД в 2021 году: