0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 79 0

Субсидия в разгар отопительного сезона: что важно знать тем, кто «вдруг» решил обратиться за помощью

Субсидия в разгар отопительного сезона: что важно знать тем, кто «вдруг» решил обратиться за помощью

Подать заявку на субсидию можно и после начала отопительного сезона, если выросли тарифы или неожиданно уменьшился доход семьи. Органы социальной защиты населения принимают заявления от претендентов на субсидию в течение всего года.

Об этом в интервью «Фактам» рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Тем, кто поспешит и обратится за субсидией в первые два месяца отопительного сезона, пособие назначат с даты начала подключения домов к теплу и вплоть до окончания сезона. Не стоит медлить с обращением за субсидией и в том случае, если повысились коммунальные тарифы.

Читайте также: Кабмин изменил условия назначения субсидий

«Если человек обращается за субсидией в течение трех месяцев после повышения тарифов, то субсидия назначается с месяца такого повышения до окончания отопительного сезона», — пояснила министр.

Проверять, будет ли назначена субсидия, с какой даты и на какой срок, на какую сумму, семья может самостоятельно. Вся информация находится на сайте. Информация обновляется раз в месяц. Органы соцзащиты также обязаны информировать претендента на субсидию относительно принятого решения. О назначении выплат или отказе в государственной помощи сообщается в течение трех дней.

По материалам Факты и комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.