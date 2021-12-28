Субсидия в разгар отопительного сезона: что важно знать тем, кто «вдруг» решил обратиться за помощью

Подать заявку на субсидию можно и после начала отопительного сезона, если выросли тарифы или неожиданно уменьшился доход семьи. Органы социальной защиты населения принимают заявления от претендентов на субсидию в течение всего года.

Об этом в интервью «Фактам» рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Тем, кто поспешит и обратится за субсидией в первые два месяца отопительного сезона, пособие назначат с даты начала подключения домов к теплу и вплоть до окончания сезона. Не стоит медлить с обращением за субсидией и в том случае, если повысились коммунальные тарифы.

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«Если человек обращается за субсидией в течение трех месяцев после повышения тарифов, то субсидия назначается с месяца такого повышения до окончания отопительного сезона», — пояснила министр.

Проверять, будет ли назначена субсидия, с какой даты и на какой срок, на какую сумму, семья может самостоятельно. Вся информация находится на сайте. Информация обновляется раз в месяц. Органы соцзащиты также обязаны информировать претендента на субсидию относительно принятого решения. О назначении выплат или отказе в государственной помощи сообщается в течение трех дней.