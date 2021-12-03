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BNP Paribas продает бизнес в США канадскому банку за $16 млрд

BNP Paribas продает бизнес в США канадскому банку за $16 млрд

Канадский Bank of Montreal объявил о покупке подразделения французского BNP Paribas в США – Bank of the West за $16,3 млрд.

Сделка позволит Bank of Montreal Financial Group (ВМО) в рамках своей крупнейшей сделки за всю историю удвоить присутствие на американском рынке, сообщает Reuters.

Bank of Montreal – четвертый крупнейший банк в Канаде. Соглашение прибавит банку 1,8 миллиона новых клиентов и расширит сеть 514 отделениями в США, а также увеличит долю в общей скорректированной прибыли до налогообложения с 36% до 44%. Это даст канадскому банку возможность использовать почти весь свой избыточный капитал.

Bank of Montreal ожидает закрытия сделки до конца следующего года. Аналитики заявили, что сделка увеличит прибыль BMO примерно на 10% в 2024 финансовом году и позволит устранить 35% операционных расходов без закрытия отделений канадского банка.

BNP Paribas приобрел Bank of the West в 1979 году, и американское подразделение стало его крупнейшим бизнесом за пределами Европы.

Bank of the West работает в коммерческом сегменте и сфере потребительского банкинга, а также осуществляет специализированные финансовые операции. Общий объем депозитов банка составляет около $89 млрд, активы – $105 млрд.

В свою очередь BNP Paribas направит полученные от сделки средства на выкуп своих акций и сосредоточится на расширении своего присутствия в Европе. За последние два года французская группа выкупила основные инвестиционные и брокерские активы у Deutsche Bank и Credit Suisse.

BNP Paribas стал третьим крупным европейским банком, который свернул свою деятельность в США за последние два года. В 2020 году BBVA продала значительную часть своих американских активов холдинговой компании PNC, в 2021 году подобную продажу совершил HSBC.

По материалам Финансовый клуб
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