Обладатели двойного гражданства смогут участвовать в выборах: закон Зеленского

Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о множественном гражданстве. Так, государство может разрешить украинцам иметь несколько гражданств.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Владельцев нескольких паспортов, как и иностранцев, получивших украинское гражданство, не станут лишать избирательных прав. Они смогут голосовать и баллотироваться на выборные должности. Например, в депутаты, мэры и даже на пост президента.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сообщил, что ограничить избирательные права мультипатридов с украинским паспортом через обычный закон невозможно, для этого нужно вносить изменения в Конституцию.

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«Эти законопроекты не могут ограничивать избирательных прав граждан, потому что в Конституции закреплено, кто может быть избран и голосовать. Кроме возрастного ценза для активного избирательного права — для тех, кто голосует — есть лишь одно исключение — это недееспособные лица. А для пассивного избирательного права — для возможности избираться — это непогашенная судимость и срок постоянного проживания на территории Украины», — сказал Вениславский.