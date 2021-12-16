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Регулятор повысил тарифы облэнерго на 10-20%

Регулятор повысил тарифы облэнерго на 10-20%

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила тарифы на распределение электрической энергии и на услуги поставщиков универсальных услуг на 2022 год.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 17 декабря, сообщает ExPro.

В итоге тариф на распределение, с учетом RAB-стимулирования, для потребителей 1-го класса напряжения вырос в среднем на 21%, для 2-го класса — на 11,5%.

Тарифы на распределение электроэнергии для ОСР, рассчитанные по методу «расходы+», для потребителей 1-го класса напряжения выросли в среднем на 12,4%, для 2-го — на 5,18%.

Больше всего вырос тариф на услуги ПУП для «Херсонской областной ЭК» — на 25%, и для «Хмельницкэнергосбыт» — на 22%. В то же время, на 12,3% уменьшился тариф на услуги ПУП для «днепровских энергетических услуг».

Напомним, год назад НКРЭКУ впервые установила тарифы для 25 операторов систем распределения на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы).

После применения новой методики тарифы облэнерго выросли в среднем на 15,9% для 1-го класса напряжения и на 32,6% – для 2-го класса.

По материалам Економічна Правда
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