Субсидию придется вернуть. В каких случаях выплаты могут взыскать через суд

Органы, которые назначают субсидии гражданам, могут требовать возврата денег. Если человек не сделает этого добровольно, то обращаются в суд с иском о принудительном взыскании.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью изданию «Факты».

«Если человек получал субсидию неправомерно, скрыл информацию о своем доходе, то орган, который назначал помощь, действительно может отправить письмо с требованием вернуть излишне полученные средства. Их необходимо вернуть на небюджетные счета структурных подразделений по социальной защите населения, открытые в Государственном казначействе», — сказала она.

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При этом Лазебная заявила, что в том случае, если человек отказывается добровольно вернуть сумму излишне полученной субсидии, то орган, который назначил субсидию, может обратиться в суд с иском о принудительном взыскании таких средств.