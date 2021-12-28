Электрокары Tesla Model S и Model X получат систему активного шумоподавления

Актуальные модели Tesla Model S и Model X с последним рестайлингом получили более качественное исполнение салонов, однако шумоизоляции электрокарам до сих пор не хватает. В связи с этим американский автопроизводитель решил обновить программное обеспечение машин и добавить к нему активное шумоподавление. Отметим, что эта функция будет доступна лишь последним версиям электрокаров.
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Сообщается, что система будет использовать пару микрофонов, которые встроены в передние сиденья. Именно с их помощью в динамики будет направляться инвертированный шум от дороги, чтобы создать своеобразные “тихие зоны” вокруг пассажиров.
В настоящее время пользователи, участвующие в программе раннего тестирования новых функций Tesla, уже оставили отзывы о работе новой функции. Сообщается, что качество подавления шума оставляет желать лучшего, но стоит отметить, что разработчики назвали ее системой снижения шума.
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