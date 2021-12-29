Металлы для электромобильных аккумуляторов продолжат дорожать в 2022 году

Жизненно важные для производства аккумуляторных батарей в электромобилях металлы продолжат дорожать в следующем году после рекордного роста цен в 2021-м, пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, потенциально это приведет к увеличению расходов автопроизводителей из-за роста стоимости аккумуляторов и может задержать широкое распространение электромобилей.
Аналитики прогнозируют, что ограничения цепочки поставок, которые повлияли на подорожание материалов в этом году, сохранятся и в следующем году. Ожидается, что цены на литий, графит и кобальт начнут снижаться лишь в 2023-м, а никель может начать дешеветь уже во второй половине следующего года.
«Сбалансированный рынок не прогнозируется до 2025 или 2026 года, когда цены могут начать снижаться», — отмечают аналитики.
Ожидается, что продажи легковых электромобилей, которые в 2020 году составили 3 млн транспортных средств, вырастут до 66 миллионов в 2040 году.
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