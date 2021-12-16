Передел структуры финансового рынка. За какими компаниями будущее - мнение эксперта

О переделе структуры финансового рынка и о том, кто выиграет войну за клиента, рассказал основатель компании RIskTools и БКИ ОНЛАйн Денис Зикеев на FinYear, который состоялся 17 декабря в Киеве.

Передел структуры рынка, особенно финансового, по словам Зикеева, будет происходить в таком направлении: «Много говорят о клиентоориентированности. Часто эту мысль путают с тем, что клиент вас должен полюбить. На самом деле современные люди и так имеют гиперобщение соцсетях, они не хотят „полюбить“ еще одни сервис. Они хотят сделать для себя сервис максимально незаметным. Чтобы это работало сухо, строго, без отказа и не требовало никакого участия. А не так, к примеру, что вы приходите куда-то в банк, вас встречает команда аниматоров и два часа развлекают, пока вы ждете в кассе, пока там перерыв. Такие компании умрут — и останутся компании, которые предоставляют надёжный и при этом достаточный обезличенный сервис, чтобы клиента не раздражать».

По его словам, развитие любого рынка происходит примерно по одному сценарию: есть креативные компании, которые создают что-то новое, и как правило они раскрывают новые возможности на рынке. А есть компании, которые очень хорошо копируют, и они превращают инновации в хороший продукт. Важно, чтобы бизнес понял, к какой из этих категорий он принадлежит, и не пытался креативить там, где это странно и наоборот.

На вопрос о конкуренции он ответил: «Мы занимаемся оценкой рисков и не думаем о конкуренции, а скорее смотрим на рынок и те ниши, в которых мы могли бы показать свои сильные стороны. И в которых наши продукты могли бы быть интересны. Для нас это вопрос не о конкуренции, а вопрос о новых возможностях для развития и создания новых продуктов».

Справка Finance.ua: