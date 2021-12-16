Что могло бы сделать правительство, чтобы авиация быстрее выходила из кризиса - мнение СЕО SkyUp Airlines

Авиакомпаниям крайне сложно работать в период пандемии.

Об этом заявил СЕО авиакомпании SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов в интервью Finance.ua.

«Знаете, наверное, это то, что происходит прямо сейчас. Во время пандемии все остановилось, и никто ни на что не рассчитывал, все просто пытались выжить. Случился всемирный форс-мажор. И все встали на паузу. Когда все на паузе, потребление тоже падает: мы не ходим в кино, в торговые центры, не путешествуем и, соответственно, не тратим деньги или тратим их меньше. Все бизнесы максимально сократили и оптимизировали свои расходы и ждали чуда, когда все откроется», — рассказал Сероухов.

Как он отмечает, сейчас все по-другому — все открыто.

«Лети, куда хочешь. Украинец может полететь в любую страну. Только получи разрешение — предъяви Covid-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. А потом оказывается, что с тестом нельзя. Недавно Франция приняла решение, что отрицательный ПЦР-тест для украинцев не работает, и теперь подходит только сертификат. Соответственно, полрейса уже снимается. Притом что он уже продан — у пассажира есть билет, но улететь он не может. Он снялся с рейса не по своей вине, а по вине той страны, которая вводит новые ограничения, а мы должны сразу же вернуть ему деньги», — отмечает СЕО авиакомпании SkyUp Airlines.

Вот и получается, что весь негатив от несостоявшейся поездки идет не на страну, которая изменила условия въезда, а на авиакомпанию, которая по правилам не может брать такого пассажира на борт.

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«Конечно, мы рассматриваем в индивидуальном порядке обращения от наших пассажиров и идем навстречу. И вроде бы все работает, но сложность возникает из-за вот этих непрогнозируемых действий правительств разных стран. Мы как авиакомпания являемся заложниками этой ситуации, которая постоянно меняется. Поэтому работать и планировать в таких условиях крайне сложно», — добавил он.

По его словам, компания обращались с различными вариантами поддержки — от прямых финансовых дотаций, льгот, льготных кредитов до послаблений в контексте государственных сборов в налогообложении.

«Мы не получили никакой помощи от государства. И если посмотреть на рынок Европы, то есть две страны, которые не помогли своим авиаперевозчикам — Украина и Монако. Государство Монако не помогло, потому что у них нет ни одной авиакомпании. А в Украине их много, но государство никак не помогло», — отметил Сероухов.

Государства в Европе помогали авиаперевозчикам — они просто выделяли деньги.

«Что же касается экономической составляющей, то мы рассчитываем, что к моменту открытия внутренних украинских направлений для авиакомпаний из ЕС рынок внутренних европейских перевозок также станет доступным для отечественных авиаперевозчиков. Кроме того, надеемся, что и Украина, и европейские партнеры создадут действительно справедливые условия для обеих сторон соглашения относительно законодательных инициатив и механизмов финансовой поддержки предприятий отрасли», — подчеркнул он.