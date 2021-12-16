ГНС отменит доначисление Синэво свыше 1 млрд грн налогов

Государственная налоговая служба (ГНС) отменит решение о начислении сети лабораторий «Синэво» (Synevo) 1,1 млрд грн дополнительных налогов. Кроме того, ГНС проведет проверку в соответствии с законодательством и с соблюдением прав налогоплательщика.
Об этом сообщил глава налогового комитета Данил Гетманцев по итогам встречи с представителями «Синэво».
«Стороны выразили готовность принять справедливое решение по результатам этого инцидента. В связи с этим было принято решение отменить результаты акта в этой части и направить на дополнительную проверку, которая пройдет в полном соответствии с законодательством и правами налогоплательщика. Налогоплательщик согласился на такую концепцию», — указал нардеп.
По его словам, в комитете пришли к выводу, что произошла дискоммуникация между налоговиками и налогоплательщиком во время плановой проверки относительно объема и качества предоставления документов.
Также Гетманцев подчеркнул, что комитет продолжит наблюдать за развитием ситуации.
Ранее в «Синэво» сообщили, что ГНС доначислила почти 1,1 млрд грн налогов, что достигает 50% ее оборота. В компании обвинили налоговиков в необоснованности требований. После огласки и.о. главы ГНС Михаил Титарчук сообщил, что возьмет ситуацию под личный контроль.
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