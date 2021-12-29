Rivian построит в США новый завод по производству электромобилей за $5 млрд

Американский производитель электромобилей Rivian намерен построить свой второй завод, на котором будет производиться до 400 тысяч электромобилей в год. Он расположится в штате Джорджия.

Строительство объекта стоимостью $5 млрд начнется летом 2022 года. Производство машин на новом предприятии планируется запустить в 2024 году.

Rivian, которую финансово поддерживает Amazon Джеффа Безоса, также заявила, что отгрузила свои первые два внедорожника R1S. Rivian строит свои первые электрические пикапы R1T на прежнем предприятии Mitsubishi в Иллинойсе, однако компания искала место для строительства завода с нуля.

Rivian также получила индивидуальный заказ на производство 100 000 фургонов доставки от Amazon, и, вероятно, часть этих машин будет собрана на новой фабрике.

Компания рассматривала несколько мест для строительства завода, но в конце концов остановилась на участке в часе езды от города Атланта, штат Джорджия. На новом предприятии будет работать 7500 сотрудников. Кроме того, компания заявила, что планирует построить в этом районе завод по производству аккумуляторных элементов. Сообщается, что Rivian получила огромные субсидии от местной власти, однако их сумма пока не раскрывается.

Rivian, основанная в 2009 году, в настоящее время насчитывает тысячи сотрудников. Компания собрала миллиарды долларов финансирования от крупных инвесторов, включая Ford и Amazon.

Rivian уже получила около 71 000 заказов на свои первые пикап R1T и внедорожник R1S. Не стоит забывать и о заказе Amazon.

Rivian предполагает, что на выполнение этих заказов ей понадобится по меньшей мере два года.

В настоящее время производственные мощности не позволяют компании выпускать более 150 000 машин в год, однако Rivian считает, что до конца 2023 года сможет увеличить этот показатель до 200 000.