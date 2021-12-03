Китайцы ушли в подпольный майнинг после государственного запрета криптовалют

КНР запретила майнинг и торговлю криптовалютами на территории страны.
После этого многие майнеры уехали из страны. Но кто-то остался и продолжит добывать криптовалюту подпольно. О таких рассказало издание CNBC.
Один из таких майнеров рассказал журналистам, что добывает биткойны в китайской провинции Сычуань, каждый день надеясь, что власти его не поймают.
Он, как и другие подпольщики, распределил своё оборудование между разными объектами и регионами страны, запитав его от локальных источников электроэнергии, не подключённых к центральной сети.
По информации источников, несмотря на запреты властей, до 20% всех майнеров биткойнов в мире остаются в Китае. Это далеко от прошлого показателя в 65-75% мирового рынка, но это значительно больше, чем официальная оценка Кембриджского университета, согласно которой текущая доля Китая составляет 0%.
Данные китайской компании по кибербезопасности Qihoo 360 показывают, что подпольный майнинг процветает в Китае.
В ноябрьском отчёте говорится, что в стране ежедневно насчитывается в среднем 109 тысяч активных IP-адресов для майнинга криптовалют. Большинство из этих адресов находятся в провинциях Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян и Шаньдун.
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