Китайцы ушли в подпольный майнинг после государственного запрета криптовалют

КНР запретила майнинг и торговлю криптовалютами на территории страны.

После этого многие майнеры уехали из страны. Но кто-то остался и продолжит добывать криптовалюту подпольно. О таких рассказало издание CNBC.

Один из таких майнеров рассказал журналистам, что добывает биткойны в китайской провинции Сычуань, каждый день надеясь, что власти его не поймают.

Он, как и другие подпольщики, распределил своё оборудование между разными объектами и регионами страны, запитав его от локальных источников электроэнергии, не подключённых к центральной сети.

По информации источников, несмотря на запреты властей, до 20% всех майнеров биткойнов в мире остаются в Китае. Это далеко от прошлого показателя в 65-75% мирового рынка, но это значительно больше, чем официальная оценка Кембриджского университета, согласно которой текущая доля Китая составляет 0%.

Данные китайской компании по кибербезопасности Qihoo 360 показывают, что подпольный майнинг процветает в Китае.

В ноябрьском отчёте говорится, что в стране ежедневно насчитывается в среднем 109 тысяч активных IP-адресов для майнинга криптовалют. Большинство из этих адресов находятся в провинциях Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян и Шаньдун.