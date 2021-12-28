Основательница ARK Invest считает индексы NASDAQ и S&P 500 переоцененными

Основатель ARK Invest Кэти Вуд считает, что NASDAQ и S&P 500 могут в долгосрочной перспективе стать разочарованием для инвесторов, поскольку они более переоценены, чем инвестиции в инновации.

Об этом сообщает MarketWatch.

«В отличие от многих акций, связанных с инновациями, эталонные акции продаются по рекордно высоким ценам и почти по рекордно высоким оценкам — 26x для S&P 500 и 127x для NASDAQ в сравнении с предыдущим двенадцатимесячным периодом», — написала Вуд.

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Основательница ARK также заявила, что в перспективе пяти лет стратегии инвестирования ее ETF могут обеспечить 30–40% совокупной годовой доходности. ARK Innovation за неделю вырос на 1,1%, прибавив в пятницу 5,8% по итогу торгов, после роста на 1,8% на предыдущей неделе. Однако за год флагманский фонд компании потерял почти 22%, тогда как индекс S&P 500 с начала года вырос на 23,02%.