Что будет с индексом S&P500 в 2022 году: прогнозы JPMorgan, Goldman Sachs и других

В конце каждого года крупнейшие инвестиционные компании оценивают перспективы рынков и дают прогнозы по основным фондовым индексам. Индекс S&P500, который включает акции крупнейших американских компаний из различных секторов экономики, в 2021 году вырос на 26% — c 3756 до 4668 пунктов. В этом году индекс много раз обновлял исторические максимумы, последний из которых был зафиксирован на уровне 4743,83 пункта на торгах 22 ноября.

Диапазон оценок аналитиков Уолл-стрит по индексу S&P500 на конец 2022 года, собранный Refinitiv, составляет от 4029 до 5300 пунктов. Часть экспертов считает, что текущие оценки фондового рынка США завышены, и ждут падения индикатора в 2022 году, однако многие аналитики Уолл-стрит настроены оптимистично и прогнозируют новые рекорды.



Источник: РБК

Прогнозы на 2022. В банке JPMorgan Chase прогнозируют рост на американском рынке акций в следующем году. Аналитики ожидают подъема индекса S&P500 до 5050 пунктов, потенциал роста от текущих уровней составляет около 8%. Эксперты считают, что в 2022 году можно ожидать окончания пандемии коронавируса и полного восстановления мировой экономики, то есть возврата к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были до вспышки COVID-19.

В JPMorgan призывают инвесторов готовиться к масштабному ралли на фондовом рынке. В частности, банк прогнозирует рост индекса S&P 500 на 25%.

Индексы вырастут благодаря более сильному, чем сейчас ожидается, увеличению прибыли компаний, ослаблению шоков предложения и улучшению ситуации вокруг Китая — в частности, снижению рисков, связанных с мерами регулирования различных секторов в стране.

В JPMorgan включили в список самых перспективных акций технологических компаний на 2022 год бумаги Amazon, Meta Platforms и Netflix. Аналитик JPMorgan Дуг Анмут считает, что бизнесы, основанные на онлайн-продажах и платных подписках, сейчас выглядят более перспективными, чем компании, получающие основной доход от онлайн-рекламы.

Главный стратег Goldman Sachs Дэвид Костин ожидает, что к концу 2022 года индекс S&P 500 поднимется до 5100 пунктов, то есть еще примерно на 9%, благодаря продолжающемуся росту корпоративных доходов. Ожидаемое повышение ставок ФРС в следующем году будет ограничивать потенциал роста рынка.

В Bank of America целевой ориентир для S&P500 на конец 2022 года — 4600 пунктов, то есть немного ниже текущих значений. Это один из самых негативных прогнозов среди крупнейших инвестиционных домов. В банке видят много общего между сегодняшним днем и 2000 годом — пиком «пузыря доткомов», который закончился обвалом фондовых рынков и банкротством, продажей или ликвидацией множества технологических компаний.

В Morgan Stanley ожидают, что индекс S&P500 снизится до 4400 пунктов в течение следующих 12 месяцев. Главный стратег по акциям Morgan Stanley Майк Уилсон предупредил, что замедление роста экономики и сворачивание экономических стимулов ФРС могут оказать давление на оценку акций. Аналитики Morgan Stanley рекомендовали инвесторам в 2022 году держаться подальше от акций и облигаций США и вместо этого искать более высокую доходность на рынках Европы и Японии.