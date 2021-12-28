0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 148 0

Что будет с индексом S&P500 в 2022 году: прогнозы JPMorgan, Goldman Sachs и других

Что будет с индексом S&P500 в 2022 году: прогнозы JPMorgan, Goldman Sachs и других

В конце каждого года крупнейшие инвестиционные компании оценивают перспективы рынков и дают прогнозы по основным фондовым индексам. Индекс S&P500, который включает акции крупнейших американских компаний из различных секторов экономики, в 2021 году вырос на 26% — c 3756 до 4668 пунктов. В этом году индекс много раз обновлял исторические максимумы, последний из которых был зафиксирован на уровне 4743,83 пункта на торгах 22 ноября.

Диапазон оценок аналитиков Уолл-стрит по индексу S&P500 на конец 2022 года, собранный Refinitiv, составляет от 4029 до 5300 пунктов. Часть экспертов считает, что текущие оценки фондового рынка США завышены, и ждут падения индикатора в 2022 году, однако многие аналитики Уолл-стрит настроены оптимистично и прогнозируют новые рекорды.


Источник: РБК

Прогнозы на 2022. В банке JPMorgan Chase прогнозируют рост на американском рынке акций в следующем году. Аналитики ожидают подъема индекса S&P500 до 5050 пунктов, потенциал роста от текущих уровней составляет около 8%. Эксперты считают, что в 2022 году можно ожидать окончания пандемии коронавируса и полного восстановления мировой экономики, то есть возврата к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были до вспышки COVID-19.

В JPMorgan призывают инвесторов готовиться к масштабному ралли на фондовом рынке. В частности, банк прогнозирует рост индекса S&P 500 на 25%.

Индексы вырастут благодаря более сильному, чем сейчас ожидается, увеличению прибыли компаний, ослаблению шоков предложения и улучшению ситуации вокруг Китая — в частности, снижению рисков, связанных с мерами регулирования различных секторов в стране.

В JPMorgan включили в список самых перспективных акций технологических компаний на 2022 год бумаги Amazon, Meta Platforms и Netflix. Аналитик JPMorgan Дуг Анмут считает, что бизнесы, основанные на онлайн-продажах и платных подписках, сейчас выглядят более перспективными, чем компании, получающие основной доход от онлайн-рекламы.

Главный стратег Goldman Sachs Дэвид Костин ожидает, что к концу 2022 года индекс S&P 500 поднимется до 5100 пунктов, то есть еще примерно на 9%, благодаря продолжающемуся росту корпоративных доходов. Ожидаемое повышение ставок ФРС в следующем году будет ограничивать потенциал роста рынка.

В Bank of America целевой ориентир для S&P500 на конец 2022 года — 4600 пунктов, то есть немного ниже текущих значений. Это один из самых негативных прогнозов среди крупнейших инвестиционных домов. В банке видят много общего между сегодняшним днем и 2000 годом — пиком «пузыря доткомов», который закончился обвалом фондовых рынков и банкротством, продажей или ликвидацией множества технологических компаний.

В Morgan Stanley ожидают, что индекс S&P500 снизится до 4400 пунктов в течение следующих 12 месяцев. Главный стратег по акциям Morgan Stanley Майк Уилсон предупредил, что замедление роста экономики и сворачивание экономических стимулов ФРС могут оказать давление на оценку акций. Аналитики Morgan Stanley рекомендовали инвесторам в 2022 году держаться подальше от акций и облигаций США и вместо этого искать более высокую доходность на рынках Европы и Японии.

По материалам РБК
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.