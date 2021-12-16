НКРЭКУ разрешила угольным электростанциям закупать газ для генерации электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разрешила электростанциям, основным топливом для которых является уголь, закупать газ для производства электроэнергии.

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 17 декабря.

Предельная цена закупки газа для таких производителей будет составлять 4 800 грн за 1 тыс. кубометров. Услуга будет разрешена лишь в отопительный период и при крайней необходимости — в случае предельного дефицита мощности в объединенной энергосистеме страны.

Нацкомиссия также разрешила НЭК «Укрэнерго» лишать доступа к межгосударственным пересечениям (импорт электроэнергии) из Беларуси и России компаниям, которые выиграли соответствующий аукцион, но не могут подтвердить график поставок.

Согласно документу, график поставок электроэнергии должен подтвердить оператор системы передачи сопредельного государства (Беларуси или России). Решение принято с целью предотвращения злоупотреблений на рынке.

Напомним, по словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, на сегодня проблема с поставкой угля на тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали решена. Ежемесячная поставка этого топлива составляет 2 млн тонн при потреблении 1,7 млн тонн.

В ноябре импорт электроэнергии составил 242,2 млн кВт-ч. Большая его часть — 223,44 млн кВт-ч. — поступала из Беларуси.