В Кабмине назвали минимальный размер пенсии в Украине

В правительстве Украины назвали минимальный размер пенсии. Государство должно будет выплачивать пенсии не менее 40% от зарплаты после введения накопительного уровня пенсионной системы.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает «Суспільне».
По ее словам, солидарная пенсионная система — когда все работающие платят за то, чтобы выплачивать пенсии сегодняшним пенсионерам. Их сегодня в Украине около 11 миллионов.
«Эти пенсионеры не будут участниками накопительной системы. Правительство им сейчас выплачивает пенсии и увеличивает их. Есть инициатива президента по возрастным доплатам», — заявила она.
Лазебная подчеркнула, что эти пенсии будут выплачиваться и после введения обязательных пенсионных накоплений для граждан.
«Если мы говорим о том, когда будут параллельно работать эти системы, есть определенная гарантия. Она закреплена в 102 Конвенции Международной организации труда, которую Украина ратифицировала. Там есть нестандартное минимальное обеспечение — это 40% от зарплаты. Меньше государство не имеет права платить», — отметила министр соцполитики.
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