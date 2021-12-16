С начала года СБУ разоблачила более 100 группировок, которые подделывали COVID-документы

С начала этого года Служба безопасности Украины ликвидировала более 100 группировок, которые подделывали COVID-сертификаты и справки о негативных результатах ПЦР-тестов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«По материалам СБУ более 40 организаторов преступных схем уведомлены о подозрении. Среди них и иностранцы, причастные к сбыту справок о негативных результатах ПЦР-тестов», — говорится в сообщении.
По данным досудебных расследований, дельцы создавали разветвленные сети ячеек в разных регионах Украины, что позволяло им получать ежемесячные прибыли в десятки миллионов гривен.
Установлены также факты внесения недостоверных сведений в электронные медицинские реестры.
В ходе спецопераций в Киеве, Львовской и Ровенской областях сотрудники СБУ нейтрализовали три разветвленные сети по продаже поддельных медицинских документов.
Злоумышленники изготавливали фальшивые свидетельства о вакцинации и справки о результатах ПЦР-тестов. Также они подделывали COVID-документы, якобы выданные иностранными медучреждениями.
Своих клиентов фигуранты искали на специально созданных интернет-платформах, а также через собственные связи в медицинских учреждениях и туристических фирмах.
В Чернигове разоблачили одну схему изготовления фальшивых международных свидетельств о вакцинации. Ежемесячно дельцы обслуживали более полутысячи человек, которые планировали выезд за границу.
В Харькове и Ивано-Франковске сотрудники СБУ ликвидировали преступные схемы, организованные владельцами туристических фирм. К пакетам документов для выезда за границу они предлагали клиентам фейковые справки о негативном результате ПЦР-тестирования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам разъяснили, кого освободят от уплаты «налога за огород»Вчера, 11:04 - 15695 8
Нью-Йорк откажется от использования газа в домах: решение уже принято16.12.2021, 22:45 - 3767 7
3,3 млн украинцев не вернулись в страну - Опендатабот (инфографика)5 ч. назад - 3308 7
Корейская Kia вытесняет конкурентов на рынке электромобилей в ЕвропеВчера, 06:04 - 3383 4
Государственная аудиторская служба объяснила, как сейчас воруют на строительстве дорогПозавчера, 20:23 - 2578 3
3,3 млн украинцев не вернулись в страну - Опендатабот (инфографика)5 ч. назад - 3308 7
Какой язык программирования выбирают начинающиеВчера, 15:32 - 3088 1
В каких случаях даритель может расторгнуть договор даренияВчера, 17:04 - 2577
Как уберечь машину от угонаВчера, 13:10 - 1384 1
Кто чаще берет рассрочку на покупку квартирыВчера, 19:55 - 789
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1576
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2120 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2235
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 599
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1838 1