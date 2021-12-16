С начала года СБУ разоблачила более 100 группировок, которые подделывали COVID-документы

С начала этого года Служба безопасности Украины ликвидировала более 100 группировок, которые подделывали COVID-сертификаты и справки о негативных результатах ПЦР-тестов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«По материалам СБУ более 40 организаторов преступных схем уведомлены о подозрении. Среди них и иностранцы, причастные к сбыту справок о негативных результатах ПЦР-тестов», — говорится в сообщении.

По данным досудебных расследований, дельцы создавали разветвленные сети ячеек в разных регионах Украины, что позволяло им получать ежемесячные прибыли в десятки миллионов гривен.

Установлены также факты внесения недостоверных сведений в электронные медицинские реестры.

В ходе спецопераций в Киеве, Львовской и Ровенской областях сотрудники СБУ нейтрализовали три разветвленные сети по продаже поддельных медицинских документов.

Злоумышленники изготавливали фальшивые свидетельства о вакцинации и справки о результатах ПЦР-тестов. Также они подделывали COVID-документы, якобы выданные иностранными медучреждениями.

Своих клиентов фигуранты искали на специально созданных интернет-платформах, а также через собственные связи в медицинских учреждениях и туристических фирмах.

В Чернигове разоблачили одну схему изготовления фальшивых международных свидетельств о вакцинации. Ежемесячно дельцы обслуживали более полутысячи человек, которые планировали выезд за границу.

В Харькове и Ивано-Франковске сотрудники СБУ ликвидировали преступные схемы, организованные владельцами туристических фирм. К пакетам документов для выезда за границу они предлагали клиентам фейковые справки о негативном результате ПЦР-тестирования.