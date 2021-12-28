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Как составить личный финансовый план на 2022 год: советы НБУ

Как составить личный финансовый план на 2022 год: советы НБУ

Финансовый план поможет держать под контролем бюджет, постепенно и безболезненно собрать средства на большие расходы и реализовать жизненные планы. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, делится советами от Нацбанка, как шаг за шагом составить финансовый план на год.

1. Составьте список целей и желаний. Любое планирование начинается с анализа того, что есть сейчас. Проанализируйте, устраивает ли вас нынешняя ситуация с персональными финансами, чего еще не хватает, что хотелось бы улучшить.

Определитесь с целями. Финансовая цель – это не только увеличение дохода на 50% или покупка нового ноутбука. Любые цели за год так или иначе связаны с деньгами, даже если они нематериальны.

2. Определите их стоимость. После того, как ваш большой список желаний сформирован, определите, на какие из них нужны деньги и сколько они стоят. Для удобства создайте табличку из 4 колонок. В первой — цель, во второй — стоимость, в третьей — срок выполнения, в четвертой — сумма, которую необходимо откладывать ежемесячно. Так нужно расписать каждую цель и подсчитать, сколько денег вам нужно на все каждый месяц.

3. Проанализируйте, действительно ли вам все это нужно. Дело в том, что мы часто хотим что-то сделать или купить для того, чтобы кого-то поразить или соответствовать определенному статусу, а не потому, что нам это на самом деле нужно. Это играет с нами злую шутку, заставляет покупать больше и загоняет в кредиты, но не делает счастливее. А честный анализ своих целей позволяет выявить истинную ценность для себя и отсеять лишнее.

4. Не забудьте о подушке безопасности и долгосрочных сбережениях. Если у вас еще нет резервного фонда или подушки безопасности — самое время ее собрать. Минимальная сумма — это 3 месяца ваших расходов, но все-таки лучше иметь запас на 6 месяцев жизни без дохода.

В годовое планирование также важно добавить долгосрочные цели, такие как покупка жилья, если у вас есть такие планы на будущее.

5. Ведите учет доходов и расходов. Это нужно делать для того, чтобы понять, сколько вы реально можете откладывать ежемесячно на свои цели. Доходы минус расходы = ваш ресурс. Книги по финансовой грамотности советуют экономить 10-20% от дохода. Конечно, начинать можно и со сбережения 5% дохода, но постепенно процент нужно увеличивать.

6. Будьте гибкими и меняйте план. Раз в месяц заглядывайте в план и проверяйте, удалось ли отложить запланированные суммы. Если нет, проанализируйте, что пошло не так, как это можно исправить.

По материалам Finance.UA
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