Разработана «живая» вентилируемая одежда, реагирующая на пот

Учёные из американского Университета Дьюка разработали новый материал, позволяющий создавать «дышащую» одежду.

Идея в том, чтобы в жару на ткани появлялись небольшие вентиляционные отверстия для отвода тепла от тела. Как только человек перестаёт потеть, ткань возвращается в обычное состояние.

В новой разработке не используется никаких электронных компонентов. Она основана на чистой физике. Созданный материал может использоваться как нашивка в различных местах на одежде, чтобы помочь человеку чувствовать себя комфортно в любых ситуациях.

Читайте также: Nike может заняться выпуском виртуальной одежды и обуви для метавселенных

При разработке учёные взяли за основу нейлон. Он имеет свойство немного скручиваться, когда одна его сторона подвергается воздействию влаги. Однако нейлон не слишком тёплый материал, поэтому разработчики добавили сверху удерживающий слой серебра. Они предполагали, что вес металла может забить нейлоновые клапаны, однако добавление этого вещества заставило отверстия ещё больше раскрыться.

После проведения эксперимента обнаружен идеальный размер слоя серебра, чтобы клапаны наиболее эффективно работали. Он составляет около 50 нанометров, что в 2000 раз тоньше листа бумаги. В ходе проведённых исследований новый материал показал, что он примерно на 16% теплее в сухом состоянии с закрытыми клапанами и на 14% холоднее во влажном состоянии с открытыми клапанами. Таким образом, он может расширить зону теплового комфорта на 30%.

Сейчас исследователи работают над тем, как сделать вентиляционные отверстия максимально небольшими и незаметными, сохраняя при этом их эффективность. Не менее важной задачей считается придание материалу любого цвета без изменения тепловых характеристик.